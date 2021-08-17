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Беларусь и Египет развивают экономическое сотрудничество

17.08.2021 10:35 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Возможности наращивания объемов биржевой торговли Беларуси и Египта, поиск новых точек роста и направлений сотрудничества, укрепление деловых связей. Эти темы обсуждали накануне на Белорусской универсальной товарной бирже во время встречи с египетской делегацией. Также стороны затронули вопросы обмена опытом в сфере организации биржевых торгов сельхозпродукцией и возможности увеличение объема взаимной торговли между странами. Итогом встречи стало подписание меморандума о взаимопонимании.

Сегодня БУТБ хорошо известна в 66-ти странах мира, ее основная задача - налаживать взаимовыгодное сотрудничество между отечественными и зарубежными компаниями.


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Возможности наращивания объемов биржевой торговли Беларуси и Египта, поиск новых точек роста и направлений сотрудничества, укрепление деловых связей. Эти темы...
 
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