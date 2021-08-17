ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Клиенты ВТБ (Беларусь) смогут проверить контрагентов онлайн  

17.08.2021 11:59 — Новости Экономики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

Банк ВТБ (Беларусь) предлагает клиентам воспользоваться сервисом проверки контрагентов в Европе и странах СНГ. Онлайн-система позволяет получить всю необходимую информацию для принятия решения о целесообразности работы с контрагентом. Сервис собирает на одном экране всю самую важную информацию о проверяемом ИП или юридическом лице, основываясь на данных из более чем 25 источников информации, и подскажет, на какие факты стоит обратить внимание. 

Онлайн-система содержит актуальные сведения и статистику показателей контрагентов, регистрационные данные, информацию о задолженности, участии в судебных делах или исполнительном производстве, финансовые показатели, плановые проверки, упоминания в СМИ и многое другое. Клиенты банка могут настроить автоматический мониторинг изменений и получать уведомления в случае появления новых данных о компании. 

 “Мы рады предложить нашим клиентам еще один удобный и полезный партнерский сервис, позволяющий облегчить поиски и выбор деловых партнеров. Преимуществом системы является высокая степень достоверности: основные информационные блоки обновляются в момент запроса пользователя в режиме реального времени, кроме этого ежедневно аккумулируются и обрабатываются большие массивы данных, полученные как из открытых, так и платных источников. Сервис позволяет существенно упростить принятие решения о выборе партнера, тем самым экономя время и средства наших клиентов”, − отметила Виктория Смирнова, исполнительный директор банка ВТБ (Беларусь). 

Вся самая важная информация в отчете о проверке ИП или ЮЛ имеет цветовую дифференциацию по принципу светофора: зеленым цветом указаны благоприятные факты, желтым − факты, на которые стоит обратить внимание и проявить должную осмотрительность в работе с контрагентом, а красным подсвечиваются неблагоприятные факты − работа с таким контрагентом не рекомендуется. 

Использование системы возможно несколькими пользователями с различных устройств. Доступ к ресурсу осуществляется 24 часа в сутки. 
Получить подробную информацию об услуге можно у специалистов или на сайте банка. 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сервис собирает на одном экране всю самую важную информацию о проверяемом ИП или юридическом лице, основываясь на данных из более чем 25 источников информации, и...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Новый кормосмеситель-раздатчик "АМКОДОР" прошел сертификацию ЕАЭС 
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

Свежие газеты

16.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by