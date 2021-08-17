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Курсы валют на 17 августа
17.08.2021 12:37 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Сейчас к ситуации на валютном рынке. Доллар и российский рубль на торгах в понедельник подешевели, евро подорожал. Доллар стоит 2 рубля 50 копеек, евро - 2 рубля 94 копейки. 3 рубля 40 копеек стоят 100 российских.
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Сейчас к ситуации на валютном рынке. Доллар и российский рубль на торгах в понедельник подешевели, евро подорожал. Доллар стоит 2 рубля 50 копеек, евро - 2 рубля 94...
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