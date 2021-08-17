Источник материала: БT

Беларусь примет участие в крупнейшей выставке Китая в инновационном формате. China International Import Expo 2021 традиционно пройдет в Шанхае в начале ноября. Однако есть трудность - требование о двухнедельной самоизоляции для въезжающих в страну. Это является серьезным препятствием для многих организаций, которые могли бы отправить своих представителей на выставку. Поэтому на белорусских стендах будут работать сотрудники "Белинтерэкспо". Они будут связывать китайских бизнесменов с компаниями-экспонентами при помощи видеосвязи. Так наши предприятия смогут поучаствовать в выставке, не выезжая из Беларуси.





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