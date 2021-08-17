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Беларусь готова оперативно реагировать на ограничения перевозок продукции
17.08.2021 12:37 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Беларусь готова оперативно реагировать на ограничения перевозок калийных удобрений через Литву. Об этом рассказал министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко. По его словам, с февраля через российские порты перевезли порядка одного миллиона тонн нефтепродуктов. Альтернатива есть - порты Ленинградской области и Мурманска. В том, что это схема рабочая, сходятся и многие эксперты.
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Беларусь готова оперативно реагировать на ограничения перевозок калийных удобрений через Литву. Об этом рассказал министр транспорта и коммуникаций Алексей...
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