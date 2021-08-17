ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Беларусь готова оперативно реагировать на ограничения перевозок продукции

17.08.2021 12:37 — Новости Экономики | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Беларусь готова оперативно реагировать на ограничения перевозок калийных удобрений через Литву. Об этом рассказал министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко. По его словам, с февраля через российские порты перевезли порядка одного миллиона тонн нефтепродуктов. Альтернатива есть - порты Ленинградской области и Мурманска. В том, что это схема рабочая, сходятся и многие эксперты.


Читайте также:


 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь готова оперативно реагировать на ограничения перевозок калийных удобрений через Литву. Об этом рассказал министр транспорта и коммуникаций Алексей...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Минтранс: за пятилетку планируется отремонтировать почти 7 тыс. км местных дорог
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

Свежие газеты

16.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by