Минфин Беларуси выделит из госбюджета 206,54 млн руб. на повышение зарплат бюджетникам

Источник материала: БT

Министерство финансов выделит из госбюджета почти 207 миллионов рублей на повышение зарплат бюджетникам. Эти средства предназначаются и для выплат надбавок медикам. 18 c половиной миллионов направят госорганам, остальные деньги - в областные бюджеты. В Минтруда накануне заявили, что зарплаты бюджетников вырастут, поскольку с 1 августа была увеличена базовая ставка. Теперь она составляет 198 рублей.





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