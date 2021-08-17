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Минфин Беларуси выделит из госбюджета 206,54 млн руб. на повышение зарплат бюджетникам
17.08.2021 12:37 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Министерство финансов выделит из госбюджета почти 207 миллионов рублей на повышение зарплат бюджетникам. Эти средства предназначаются и для выплат надбавок медикам. 18 c половиной миллионов направят госорганам, остальные деньги - в областные бюджеты. В Минтруда накануне заявили, что зарплаты бюджетников вырастут, поскольку с 1 августа была увеличена базовая ставка. Теперь она составляет 198 рублей.
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Министерство финансов выделит из госбюджета почти 207 миллионов рублей на повышение зарплат бюджетникам. Эти средства предназначаются и для выплат надбавок...
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