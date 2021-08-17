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Минтранс рассказал о подготовке дорог к эксплуатации в осенне-зимний период
17.08.2021 13:01 — Новости Экономики | БелТА
Источник материала: БелТА17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. О подготовке республиканских автомобильных дорог и эксплуатации в осенне-зимний период рассказал сегодня на пресс-конференции начальник главного управления автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Александр Головнев, передает корреспондент БЕЛТА.
"Всего на зиму предполагается задействовать почти 60 единиц роторной техники, 650 единиц песко-солераспределительной и около 1 тыс. единиц снегоочистительной техники", - сказал Александр Головнев.
По его словам, обслуживание дорог в зимний период - обычная практика. "Это отработанная годами технология. К одним из важнейших составляющих подготовки к зимнему периоду относятся выполнение всего комплекса работ по приведению покрытий в удовлетворительное и хорошее состояние, устройство тонких слоев и слоев износа, нанесение разметки. Разметка (особенно зимой, когда мы имеем большую продолжительность темного времени суток) играет серьезную роль в обеспечении безопасности дорожного движения", - подчеркнул он.
Кроме того, большое внимание уделяется заготовке материалов для борьбы с зимней скользкостью, а также подготовке техники для зимнего содержания. "В каждой эксплуатационной организации проведена инженерная подготовка зимнего содержания. В целом по организациям республиканских автомобильных дорог требуется на зимний период 2021-2025 годов почти 400 тыс. т песчано-соляной смеси и около 350 тыс. т солей", - рассказал начальник главного управления.
По словам Александра Головнева, ход ремонтной компании показывает, что все будет сделано вовремя. "Как показала прошлая довольно сложная зима, особых нареканий по зимнему содержанию дорог не было. Я думаю, в этом году мы также справимся достаточно успешно и не создадим проблем пользователям. Комфорт будет обеспечен", - констатировал начальник главного управления.-0-
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О подготовке республиканских автомобильных дорог и эксплуатации в осенне-зимний период рассказал сегодня на пресс-конференции начальник главного управления...
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