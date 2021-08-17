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Египет заинтересован в покупке оборудования "АМКОДОР" для послеуборочной обработки и сушки зерна 

17.08.2021 14:45 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Египет заинтересован в покупке оборудования "АМКОДОР" для послеуборочной обработки и сушки зерна, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе холдинга.

Предприятие ООО "АМКОДОР-Можа" посетила делегация из Египта, которую возглавил министр внутренней торговли и снабжения Али аль Сайеда Али аль-Мосельхи. Гости ознакомились с производством, линейкой выпускаемой продукции и провели переговоры с руководством холдинга. Они проявили заинтересованность в приобретении оборудования "АМКОДОР" для послеуборочной обработки и сушки зерна. Достигнута договоренность о подготовке коммерческих предложений.

ООО "АМКОДОР-Можа" - крупнейший в стране производитель зерноочистительно-сушильных комплексов. Продукция завода поставляется потребителям не только Беларуси, но и России, Казахстана, Сербии.-0- 
 
Теги: Минск
 
 
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Гости ознакомились с производством, линейкой выпускаемой продукции и провели переговоры с руководством холдинга. Они проявили заинтересованность в приобретении...
 
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