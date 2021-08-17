Источник материала: БелТА

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Египет заинтересован в покупке оборудования "АМКОДОР" для послеуборочной обработки и сушки зерна, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе холдинга.





Предприятие ООО "АМКОДОР-Можа" посетила делегация из Египта, которую возглавил министр внутренней торговли и снабжения Али аль Сайеда Али аль-Мосельхи. Гости ознакомились с производством, линейкой выпускаемой продукции и провели переговоры с руководством холдинга. Они проявили заинтересованность в приобретении оборудования "АМКОДОР" для послеуборочной обработки и сушки зерна. Достигнута договоренность о подготовке коммерческих предложений.





В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Египет заинтересован в покупке оборудования "АМКОДОР" для послеуборочной обработки и сушки зерна Гости ознакомились с производством, линейкой выпускаемой продукции и провели переговоры с руководством холдинга. Они проявили заинтересованность в приобретении...

ООО "АМКОДОР-Можа" - крупнейший в стране производитель зерноочистительно-сушильных комплексов. Продукция завода поставляется потребителям не только Беларуси, но и России, Казахстана, Сербии.-0-