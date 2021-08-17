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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В регистрационных досье лекарств в ЕАЭС разрешено ссылаться на национальные нормы В регистрационных досье лекарств при обращении их в странах Евразийского экономического союза разрешено делать ссылки на национальные нормы государств - членов...

17 августа, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В регистрационных досье лекарств при обращении их в странах Евразийского экономического союза разрешено делать ссылки на национальные нормы государств - членов ЕАЭС, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК."В евразийских нормативных документах по качеству лекарств до перехода на фармакопею ЕАЭС допускаются ссылки на фармакопеи стран союза. К такому решению пришли члены экспертного комитета по лекарствам, утвердив рекомендации по указанию ссылок на фармакопеи в нормативном документе по качеству лекарственного препарата при экспертизе регистрационного досье лекарств. Документ принят с учетом обращений представителей фармацевтического бизнеса. Заседание прошло под председательством члена Коллегии (министра) по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии Виктора Назаренко в штаб-квартире ЕЭК", - проинформировали в пресс-службе."В случае отсутствия необходимой статьи в фармакопее ЕАЭС следует указывать ссылки на соответствующие статьи всех государственных фармакопей стран ЕАЭС, в которых планируется обращение этих лекарств", - пояснили в ЕЭК. Данный подход будет применяться при экспертизе регистрационных досье лекарственных препаратов в соответствии с правилами регистрации и экспертизы лекарственных средств для медицинского применения, утвержденными решением Совета Евразийской экономической комиссии от 3 ноября 2016 года №78."Заявителям и экспертным организациям следует руководствоваться согласованным подходом к указанию ссылок на общие и частные фармакопейные статьи, не включенные в фармакопею ЕАЭС", - добавили в пресс-службе.-0-