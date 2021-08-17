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Производство сельхозпродукции в Беларуси в январе-июле снизилось на 0,2%

17.08.2021 16:33 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Производство продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) в январе - июле составило Br11,1 млрд, или в сопоставимых ценах 99,8% к уровню соответствующего периода 2020 года, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

В сельскохозяйственных организациях произведено продукции на Br10,7 млрд, или в сопоставимых ценах 100,1% к уровню аналогичного периода предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено 1,047 млн т скота и птицы в живом весе, 4,606 млн т молока, 2,06 млрд яиц. На долю сельскохозяйственных организаций приходится 96,6% объема производства скота и птицы в живом весе, 97,2% молока и 83,7% яиц.

На 1 августа 2021 года в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 4,2 млн голов крупного рогатого скота, в том числе 1,4 млн коров. Численность свиней составила 2,5 млн.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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В сельскохозяйственных организациях произведено продукции на Br10,7 млрд, или в сопоставимых ценах 100,1% к уровню аналогичного периода предыдущего года.
 
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