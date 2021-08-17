Аграриям Минской области осталось убрать чуть более 10 % хлебной нивы

Источник материала: БT

Чуть более 10 % хлебной нивы остается убрать аграриям Минской области. Каравай уже весит почти полтора миллиона тонн. Регион в лидерах по намолоту по стране. Средняя урожайность зерна сейчас - около 36 центнеров с гектара. В агрокомбинате "Ждановичи", например, убирают пшеницу. В полях там задействовано почти 20 комбайнов. Обмолотить надо более 7 тысяч гектаров хлеба.

Всего за сезон в агрокомбинате "Ждановичи" планируют заготовить 40 тысяч тонн зерновых. Кстати, государственный заказ по рапсу и пшенице уже выполнили, остается ячмень.





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