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Промпроизводство в Беларуси в январе-июле выросло на 9,3%
17.08.2021 16:43 — Новости Экономики | БелТА
Источник материала: БелТА17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объем промышленного производства в Беларуси в январе - июле в текущих ценах составил Br84,1 млрд, или в сопоставимых ценах 109,3% к аналогичному периоду 2020 года, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.
Производство в горнодобывающей промышленности возросло на 0,7%, в обрабатывающей - на 9,3%.
По виду экономической деятельности "Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом" производство выросло на 12,5%, в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений увеличилось на 1,9%.-0-
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Производство в горнодобывающей промышленности возросло на 0,7%, в обрабатывающей - на 9,3%.
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