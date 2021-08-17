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Транспортные предприятия Беларуси в январе-июле перевезли 219 млн т грузов

17.08.2021 16:55 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Транспортные организации и индивидуальные предприниматели в январе - июле перевезли 219 млн т грузов, или 98,8% к аналогичному периоду 2020 года. Об этом БЕЛТА сообщили в Национальном статистическом комитете.

В январе - июле этого года грузооборот составил Br69,9 млрд тонно-километров, или 101,5% к соответствующему периоду 2020 года.

Пассажирооборот составил 11 361,6 млн пассажиро-километров, или 107,6% к соответствующему периоду 2020 года. Услугами пассажирского транспорта воспользовались 896,6 млн человек, или 95,5% к январю - июлю 2020 года.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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В январе - июле этого года грузооборот составил Br69,9 млрд тонно-километров, или 101,5% к соответствующему периоду 2020 года.
 
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