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Минский застройщик выставил на продажу партию квартир с ремонтом в доме на берегу Свислочи. Обнародованы цены
17.08.2021 17:07 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Компания «Айрон» выпустила изменения в проектную декларацию, касающуюся
Напомним что монолитно-каркасный дом №4.2. будет состоять из 12 подъездов и 379 квартир. Этажность у здания – переменная: от 7 до 9 этажей.
Квартиры, предложенные по новой декларации, расположены исключительно в 10-м подъезде. Дело в том, что все жилье в этой секции будет сдаваться с ремонтом. На полу в квартирах будет ламинат, на стенах – обои под покраску, над головой – натяжные потолки с установленными светильниками. В санузлах будет плитка и сантехника.
Согласно опубликованным изменениям, гражданам, не состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, предлагаются:
− 1-комнатные квартиры с ремонтом площадью 43 «квадрата». Стоимость метра при 100 % единовременной оплате (оплата в течение 3 банковских дней) − 1700 долларов;
− 2-комнатные квартиры с ремонтом площадью 61-62 «квадрата». Стоимость метра при 100 % единовременной оплате (оплата в течение 3 банковских дней) − 1600 долларов.
Помимо полной оплаты, у дольщиков есть возможность воспользоваться рассрочкой – в таком случае стоимость «квадрата» возрастет.
На 1 августа готовность дома №4.2 составляла 45%. Сдать все здание в эксплуатацию планируется в последнем квартале 2022 года.
В целом, стоимость метра в квартире с ремонтом получается на 200 долларов дороже, чем в аналогичной квартире без отделки (разница на всю квартиру составит $ 10-12 тысяч). В мае этого года, когда застройщик
Напомним, что комплекс «Левада» будет состоять из 25 домов. На первой береговой линии разместится малоэтажная застройка (в том числе и таунхаусы), на второй – многоквартирные дома от 4 до 9 этажей. Все дома спроектированы в едином стиле. Первый дом ЖК был
После окончания строительства в квартале смогут проживать порядка 6500 человек.
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Минский застройщик выставил на продажу партию квартир с ремонтом в доме на берегу Свислочи. Обнародованы цены
Компания «Айрон» выпустила изменения в проектную декларацию, касающуюся жилого комплекса «Левада». Речь идет о многоквартирном жилом доме № 4.2 (по генплану),...
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