Минский застройщик выставил на продажу партию квартир с ремонтом в доме на берегу Свислочи. Обнародованы цены

На 1 августа готовность дома №4.2 составляла 45%. Сдать все здание в эксплуатацию планируется в последнем квартале 2022 года.

В целом, стоимость метра в квартире с ремонтом получается на 200 долларов дороже, чем в аналогичной квартире без отделки (разница на всю квартиру составит $ 10-12 тысяч). В мае этого года, когда застройщик выставил на продажу первую партию квартир в данном доме, стоимость «квадрата» с черновой отделкой тут начиналась от $ 1400.

Напомним, что комплекс «Левада» будет состоять из 25 домов. На первой береговой линии разместится малоэтажная застройка (в том числе и таунхаусы), на второй – многоквартирные дома от 4 до 9 этажей. Все дома спроектированы в едином стиле. Первый дом ЖК был сдан в эксплуатацию в ноябре 2020-го.

После окончания строительства в квартале смогут проживать порядка 6500 человек.