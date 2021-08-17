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Минский застройщик выставил на продажу партию квартир с ремонтом в доме на берегу Свислочи. Обнародованы цены

17.08.2021 17:07 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Компания «Айрон» выпустила изменения в проектную декларацию, касающуюся ЖК «Левада». Речь идет о многоквартирном жилом доме № 4.2 (по генплану), который сейчас строится на берегу Свислочи в районе улицы Нововиленской, который называется "Левада". В отличие от предыдущих деклараций, когда покупателям предлагались квартиры с черновой отделкой, в этот раз застройщик выставил на рынок квартиры с ремонтом. Изменения опубликованы в свежем номере газеты «Минский курьер».

Минский застройщик выставил на продажу партию квартир с ремонтом в доме на берегу Свислочи. Обнародованы цены
Фото с сайта застройщика

Напомним что монолитно-каркасный дом №4.2. будет состоять из 12 подъездов и 379 квартир. Этажность у здания – переменная: от 7 до 9 этажей.

Квартиры, предложенные по новой декларации, расположены исключительно в 10-м подъезде. Дело в том, что все жилье в этой секции будет сдаваться с ремонтом. На полу в квартирах будет ламинат, на стенах – обои под покраску, над головой – натяжные потолки с установленными светильниками. В санузлах будет плитка и сантехника.

Минский застройщик выставил на продажу партию квартир с ремонтом в доме на берегу Свислочи. Обнародованы цены
Возможные варианты отделки.
Минский застройщик выставил на продажу партию квартир с ремонтом в доме на берегу Свислочи. Обнародованы цены
Минский застройщик выставил на продажу партию квартир с ремонтом в доме на берегу Свислочи. Обнародованы цены
Минский застройщик выставил на продажу партию квартир с ремонтом в доме на берегу Свислочи. Обнародованы цены
Минский застройщик выставил на продажу партию квартир с ремонтом в доме на берегу Свислочи. Обнародованы цены

Согласно опубликованным изменениям, гражданам, не состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, предлагаются:

− 1-комнатные квартиры с ремонтом площадью 43 «квадрата». Стоимость метра при 100 % единовременной оплате (оплата в течение 3 банковских дней) − 1700 долларов;

− 2-комнатные квартиры с ремонтом площадью 61-62 «квадрата». Стоимость метра при 100 % единовременной оплате (оплата в течение 3 банковских дней) − 1600 долларов.

Помимо полной оплаты, у дольщиков есть возможность воспользоваться рассрочкой – в таком случае стоимость «квадрата» возрастет.

Минский застройщик выставил на продажу партию квартир с ремонтом в доме на берегу Свислочи. Обнародованы цены

На 1 августа готовность дома №4.2 составляла 45%. Сдать все здание в эксплуатацию планируется в последнем квартале 2022 года.

В целом, стоимость метра в квартире с ремонтом получается на 200 долларов дороже, чем в аналогичной квартире без отделки (разница на всю квартиру составит $ 10-12 тысяч). В мае этого года, когда застройщик выставил на продажу первую партию квартир в данном доме, стоимость «квадрата» с черновой отделкой тут начиналась от $ 1400. 

Напомним, что комплекс «Левада» будет состоять из 25 домов. На первой береговой линии разместится малоэтажная застройка (в том числе и таунхаусы), на второй – многоквартирные дома от 4 до 9 этажей. Все дома спроектированы в едином стиле. Первый дом ЖК был сдан в эксплуатацию в ноябре 2020-го.

После окончания строительства в квартале смогут проживать порядка 6500 человек.

Минский застройщик выставил на продажу партию квартир с ремонтом в доме на берегу Свислочи. Обнародованы цены

 
Теги: Минск
 
 
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Компания «Айрон» выпустила изменения в проектную декларацию, касающуюся жилого комплекса «Левада». Речь идет о многоквартирном жилом доме № 4.2 (по генплану),...
 
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