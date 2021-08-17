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Экспорт белорусской сельхозпродукции в Египет в I полугодии вырос в 2,4 раза

17.08.2021 19:07 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспорт белорусских продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в Египет за январь - июнь 2021 года составил $770 тыс. и показал рост в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом шла речь во время встречи министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Ивана Крупко с министром внутренней торговли и снабжения Египта Али аль Сайедом Али аль-Мосельхи, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минсельхозпрода.

На заседании были актуализированы перспективные направления торгово-экономического сотрудничества и намечены шаги для его активизации. "Египет является для Беларуси одним из стратегических партнеров на Африканском континенте. Сотрудничество между нашими странами в сфере сельского хозяйства динамично развивается", - отметили в пресс-службе.

Беларусь заинтересована в наращивании поставок продуктов питания, в первую очередь молочной продукции: сливочного масла, сыров, сухого молока, - а также в перспективе мясной продукции (говядины, мяса птицы), произведенной в соответствии с требованиями "Халяль".-0-
 
Теги: Минск
 
 
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Об этом шла речь во время встречи министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Ивана Крупко с министром внутренней торговли и снабжения Египта Али аль...
 
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