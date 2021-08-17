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ВВП Беларуси с начала года вырос на 3,3 %

17.08.2021 22:47 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

ВВП Беларуси с начала года вырос на 3,3 %. Ключевой показатель экономики за этот период составил более 95 млрд рублей. Такие данные приводит Белстат. Что важно: выросло и промышленное производство более чем на 9 %. А значит есть все предпосылки достичь цели, заложенные в Программе социально-экономического развития страны на этот год, ведь за этими цифрами рост благосостояния людей. 

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ВВП Беларуси с начала года вырос на 3,3 %. Ключевой показатель экономики за этот период составил более 95 млрд рублей. Такие данные приводит Белстат. Что...
 
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