Источник материала: БT

ВВП Беларуси с начала года вырос на 3,3 %. Ключевой показатель экономики за этот период составил более 95 млрд рублей. Такие данные приводит Белстат. Что важно: выросло и промышленное производство более чем на 9 %. А значит есть все предпосылки достичь цели, заложенные в Программе социально-экономического развития страны на этот год, ведь за этими цифрами рост благосостояния людей.



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