|
ВВП Беларуси с начала года вырос на 3,3 %
17.08.2021 22:47 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
ВВП Беларуси с начала года вырос на 3,3 %. Ключевой показатель экономики за этот период составил более 95 млрд рублей. Такие данные приводит Белстат. Что важно: выросло и промышленное производство более чем на 9 %. А значит есть все предпосылки достичь цели, заложенные в Программе социально-экономического развития страны на этот год, ведь за этими цифрами рост благосостояния людей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ВВП Беларуси с начала года вырос на 3,3 %. Ключевой показатель экономики за этот период составил более 95 млрд рублей. Такие данные приводит Белстат. Что...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)