ТОП-10 гаджетов к новому учебному году по доступным ценам

Смартфоны, смарт-часы, наушники, ноутбуки и другие полезные штуки для тех, кто готовится к новому учебному году. Мы составили для вас топ школьных гаджетов по самым выгодным предложениям от МТС.

Наушники Huawei FreeBuds 4i

То, что нужно меломанам и любителям послушать подкасты по дороге на учебу.

В эти беспроводные наушники встроена система активного шумоподавления, пыле- и влагозащита. Высокие звуковые характеристики дополняются автономной работой до 22 часов и позволяют наслаждаться каждой секундой прослушивания. Это именно тот случай, когда говорят про идеальное соответствие цены и качества.

Стоимость со скидкой по акции: 269 рублей.

Xiaomi Redmi 9T 4/64 ГБ без NFC

Замечательный гаджет для самых маленьких, но уже таких деловых школьников. Корпус представлен в 4 ярких цветах, среди которых вы точно выберете что-то для себя.

Производительный процессор Qualcomm Snapdragon 662 и обновлённый графический ускоритель позволят играть в любимые развивающие игры. Благодаря аккумулятору на 6000 мАч смартфон может работать более 2 дней, поэтому его юный владелец всегда будет на связи с родителями.

К тому же, по 31 августа цена на смартфон в рамках акции «Самым любимым» существенно снижена. Стоимость со скидкой по акции: 409 рублей.

Samsung Galaxy A22 4/128 ГБ

Этот смартфон оценят ученики постарше. Хранилище на 128 ГБ вместит все фото, видео и приложения, которые душа пожелает. А дисплей Super AMOLED с разрешением 1080x2400 пикселей отобразит сочную и качественную картинку.

Благодаря аккумулятору на 5000 мАч можно использовать смартфон по максимуму и не бояться, что он разрядится. Полностью обновленный дизайн линейки Galaxy A 2021 года будет удивлять не только владельца этого гаджета!

По 12 сентября в салонах МТС на ряд гаджетов Samsung действует скидка 20%. Стоимость со скидкой по акции: 591 рубль.

Смарт-часы Apple Watch Series 6 (40) мм / Apple Watch Series 6 (44) мм

Гаджет пригодится тем, кто частенько опаздывает на уроки из-за тёплой постели или долгих сборов. С помощью компактных и умных часов вы сможете отслеживать время и планировать свой день.

Умные часы позволят постоянно отслеживать здоровье: пульс, сатурацию крови, качество сна, дневную активность. Часы поддерживают GPS, Bluetooth, Wi-Fi, Apple Pay и голосовое управление. Все функции дополняются работой без подзарядки в течение 18 часов.

На модели Apple Watch Series 6 (40 мм) в синем цвете и Apple Watch Series 6 (44 мм) в красном цвете действует специальная цена!

Apple Watch Series 6 (40 мм): Стоимость со скидкой по акции - 889 рублей. Apple Watch Series 6 (44 мм): Стоимость со скидкой по акции - 989 рублей.

iPhone SE (2020)

Смартфон для самых практичных. Компактный IPhone SE с диагональю экрана 4,7" понравится любителям классики. Актуальный и производительный процессор Apple A13 Bionic обеспечит плавную и долгую работу.

Современная камера с профессиональным портретным режимом в таком компактном корпусе фотографирует так, будто снимки делал и обрабатывал фотограф.

С 16 августа вы можете найти IPhone SE и ряд других гаджетов Apple в МТС по специальным ценам . Теперь одно из лучших соотношений цены и качества стало еще выгоднее!

iPhone SE (2020): Стоимость со скидкой по акции - от 1299 рублей.

HONOR MagicBook 15

Современный ноутбук для тех, кто вот-вот станет студентом. В ВУЗе важна мобильность, поэтому студенту стоит присмотреться к ультратонкому ноутбуку весом всего лишь 1,53 кг. Более того, не придется постоянно искать свободную розетку, ведь при интенсивной работе гаджет выдерживает около 6 часов без подзарядки.

Производительный процессор Intel Core i5 11 поколения в тандеме с графическим ускорителем Intel Iris Xe Graphics позволят оперативно работать даже в графических редакторах или ПО для программирования.

Стоимость со скидкой по акции: от 130.39 рублей в месяц в рассрочку на 2 года.

Узнавайте подробности, уточняйте наличие и покупайте в салонах связи мобильного оператора или в интернет-магазине.

Тел.: +375(29)545-00-00 или 210.