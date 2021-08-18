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Союзное строительство, экономика и национальная безопасность - темы, которые Президент Беларуси обсудил на совещании с Совмином
18.08.2021 11:25 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Накануне во Дворце Независимости Президент общался с руководством правительства.
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Союзное строительство, экономика и национальная безопасность - темы, которые Президент Беларуси обсудил на совещании с Совмином
Накануне во Дворце Независимости Президент общался с руководством правительства. Беларусь и Россия практически полностью согласовали пакет интеграционных...
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