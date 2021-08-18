Союзное строительство, экономика и национальная безопасность - темы, которые Президент Беларуси обсудил на совещании с Совмином

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Накануне во Дворце Независимости Президент общался с руководством правительства.



Беларусь и Россия практически полностью согласовали пакет интеграционных документов. Он включает основные направления и 28 отраслевых программ.



В высокой степени готовности проекты решений союзного Совмина и Высшего Госсовета Союзного государства об одобрении пакета документов. Но основная тема разговора - экономика. Мировой реальный сектор во время пандемии резко снизил показатели. Это не могло не отразиться и на белорусских производителях. Как преодолеть ковидные шоки предприятиям, которые не могут рассчитывать на собственную подушку финансовой безопасности?



Привычка бежать за бюджетной помощью не панацея: подход должен быть гибким. Об этом уже не раз говорил глава государства.



В целом нужен простой прозрачный закон. Проект документа предметно обсудили. До внесения в парламент он будет доработан. Ориентир - закон должен вступить в силу с 1 января будущего года.



Что касается безопасности, то сегодня новый этап совершенствования системы. Государство должно не только сохранить спокойствие в стране и обеспечить правопорядок, но и работать на перспективу в этой сфере. На рассмотрение Президента представили проект указа, который предусматривает изменение подходов к системе мониторинга общественной безопасности.