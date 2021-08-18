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Белорусские аграрии намолотили около 5,9 млн т зерна

18.08.2021 11:35 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские аграрии намолотили около 5,9 млн т зерна, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

На утро 18 августа зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы, гречихи и проса) убраны с 1,9 млн га, что составляет 90,8% запланированной площади.

Намолочено около 5,9 млн т зерна. По намолоту лидирует Минская область - более 1,4 млн т, далее следуют Брестская область - 1,1 млн т, Гродненская - 960,5 тыс. т. В Могилевской области намолочено 825,5 тыс. т, в Гомельской - 740,1 тыс. т, в Витебской - 721,4 тыс. т.

Госзаказ по зерну в Беларуси выполнен на 83,2%, поставлено 691,9 тыс. т.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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На утро 18 августа зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы, гречихи и проса) убраны с 1,9 млн га, что составляет 90,8% запланированной площади.
 
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