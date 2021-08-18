Источник материала: БелТА

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Темп роста экспорта ОАО "МТЗ" в январе - июле составил 143,1% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал предприятия.





В дальнее зарубежье объем реализованной продукции увеличился на 30%, в страны постсоветского пространства - на 79,1%.





Что касается новых рынков сбыта, то в январе - июле текущего года МТЗ поставил тракторы в Туркменистан, Индию, Йемен, Монголию, Демократическую Республику Конго, Мали и на Мадагаскар. В 2020 году предприятие не экспортировало продукцию в эти государства.





В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так МТЗ в январе-июле увеличил экспорт более чем на 40% В дальнее зарубежье объем реализованной продукции увеличился на 30%, в страны постсоветского пространства - на 79,1%.

Минский тракторный завод - один из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники в мире. В состав "МТЗ-Холдинга" кроме МТЗ входят 10 предприятий, создано 25 сборочных производств за рубежом. Продукция представлена на рынках более 60 государств.-0-