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Беларусь и Вьетнам договорились о более активном сотрудничестве в сфере туризма

18.08.2021 12:01 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Вьетнам провели круглый стол в режиме видео-конференц-связи на тему туризма. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси во Вьетнаме.

Мероприятие состоялось при организационном содействии белорусской дипломатической миссии. Во встрече приняло участие руководство Национального агентства по туризму Беларуси и Вьетнамской администрации по туризму. Белорусская сторона презентовала потенциал туризма и профильные мероприятия, проходящие в Беларуси.

Стороны обсудили состояние и перспективы белорусско-вьетнамского сотрудничества в области туристической деятельности, обменялись мнениями об оптимальном взаимодействии в современных условиях. Был рассмотрен проект соглашения о сотрудничестве и обмене информацией.

Достигнута также договоренность осуществить взаимные визиты для участия в специализированных международных выставках и инфотурах.-0- 
 
Теги: Минск
 
 
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Достигнута также договоренность осуществить взаимные визиты для участия в специализированных международных выставках и инфотурах. 
 
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