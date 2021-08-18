Минюст напомнил, как уберечься от недобросовестных риелторов

Источник материала: БелТА

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конец лета - самое ходовое время на рынке съемного жилья. Наравне с добросовестными агентствами работают и те, у которых методы оказания услуг далеки от законных. Именно из-за их действий формируется негативное мнение о работе риелторских организаций в целом. В связи с этим Министерство юстиции разъясняет потребителям правила, которые позволят уберечься от недобросовестных риелторов, сообщает БЕЛТА.





Во-первых, в рекламе объекта недвижимости, который предлагается риелторской организацией, обязательно должны быть указаны наименование этой организации, учетный номер плательщика, номер и дата выдачи лицензии, номер и дата заключения договора на оказание риелторских услуг в отношении рекламируемого объекта. Если же реклама объекта размещена от имени физического лица, в том числе собственника, а в итоге потребитель общается с посредником - эту рекламу лучше обойти стороной, каким бы привлекательным ни был объект.





Во-вторых, те лица, которые заинтересовались рекламируемым от имени риелторской организации объектом, не обязаны заключать договор с этой организацией и оплачивать ее услуги. Предлагая рекламируемый объект недвижимости потенциальным нанимателям, риелторская организация действует в рамках уже заключенного договора с собственником этого объекта, выполняя перед ним свои обязательства. Разъяснения агентов о том, что "рекламируемая квартира действительно предлагается к найму, но чтобы ее посмотреть, нужно заключить договор и оплатить услуги агентства" неправомерны.





В третьих, если потребитель не готов сам заниматься поиском подходящего жилья, а нуждается в услугах посредника, ему необходимо обратиться в риелторскую организацию и заключить договор на оказание соответствующих услуг. Он заключается в письменной форме и составляется не менее чем в двух экземплярах, один из которых обязательно выдается потребителю. В договоре следует четко прописать те услуги, за оказанием которых потребитель обратился. К примеру, если для поиска подходящего жилья потребитель решил заключить договор на оказание услуги по представлению информации о предлагаемых к найму объектах недвижимости, то в таком договоре нужно предусмотреть, о каких именно объектах потребитель хочет получить информацию: квартира либо комната, местонахождение, стоимость арендной платы и т.д. По такому договору риелторская организация должна представить потребителю информацию о сдаче в наем именно тех объектов, которые соответствуют указанному в договоре описанию. В Минюсте подчеркнули, что по договору на оказание услуги по представлению информации о предлагаемых к найму объектах потребитель оплачивает лишь получение этой информации. То есть оплата производится до того, как он нашел себе подходящую квартиру.





Те потребители, которые нуждаются в помощи по поиску жилья, но опасаются, что предоставленная им информация будет недостоверной, могут воспользоваться такой риелторской услугой, как подбор варианта сделки с объектом. В этом случае организация принимает на себя обязательство не предоставить информацию, а именно подобрать для потребителя объект, соответствующий его пожеланиям. Оплачивается эта услуга по факту подбора жилья. Ее стоимость не отличается от стоимости услуги по предоставлению информации о предлагаемых к найму объектах недвижимости и составляет 5 базовых величин.





В-четвертых, после заключения договора с потребителем от имени риелторской организации должен работать только риелтор и агент по операциям с недвижимостью. Диспетчер, менеджер, иные специалисты такого права лишены. Документом, удостоверяющим право риелтора или агента на оказание риелторских услуг, является идентификационная пластиковая карточка, которая должна предъявляться по требованию потребителя. Она содержит ФИО, должность специалиста и его фотографию, наименование риелторской организации, в штате которой состоит специалист, реквизиты лицензии этой организации, серию и номер карточки. Оказание услуг без такой карточки запрещено.





Наконец, в-пятых, в обязательном порядке следует требовать выдачу документа, подтверждающего внесение платы за оказываемые услуги. В том случае, если услуги не оказаны, оплаченные при заключении договора денежные средства должны быть возвращены.





В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Минюст напомнил, как уберечься от недобросовестных риелторов Те потребители, которые нуждаются в помощи по поиску жилья, но опасаются, что предоставленная им информация будет недостоверной, могут воспользоваться такой...

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