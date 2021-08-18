Уборочная-2021: Аграриям осталось убрать менее 10 % площадей, Могилевская область завершила уборку

Источник материала: БT

Несмотря на погоду, в полях идет активная работа. Аграриям остается убрать менее 10 % площадей. Намолот приближается к 6 млн тонн. Почти 1,5 млн тонн хлеба на счету столичного региона. Хлеборобам Брестской области остается обработать лишь 3 % площадей нового урожая. Со дня на день свой миллион насобирает Гродненский регион. Витебский и Гомельский намолотили 720 и 740 тыс. тонн соответственно. Завершила работы Могилевская область, на ее счету в этом году 825,5 тыс. тонн хлеба.



Читайте также:



