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Уборочная-2021: Аграриям осталось убрать менее 10 % площадей, Могилевская область завершила уборку
18.08.2021 13:27 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Несмотря на погоду, в полях идет активная работа. Аграриям остается убрать менее 10 % площадей. Намолот приближается к 6 млн тонн. Почти 1,5 млн тонн хлеба на счету столичного региона. Хлеборобам Брестской области остается обработать лишь 3 % площадей нового урожая. Со дня на день свой миллион насобирает Гродненский регион. Витебский и Гомельский намолотили 720 и 740 тыс. тонн соответственно. Завершила работы Могилевская область, на ее счету в этом году 825,5 тыс. тонн хлеба.
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Несмотря на погоду, в полях идет активная работа. Аграриям остается убрать менее 10 % площадей. Намолот приближается к 6 млн тонн. Почти 1,5 млн тонн хлеба на счету...
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