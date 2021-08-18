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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Мировые цены на сахар продолжат расти Сахар еще сильнее подорожал на фоне ограниченных поставок из Бразилии. Как пишет Bloomberg, октябрьские фьючерсы на сырье выросли на прошлой неделе на 7 % и практически...

Сахар еще сильнее подорожал на фоне ограниченных поставок из Бразилии. Как пишет Bloomberg, октябрьские фьючерсы на сырье выросли на прошлой неделе на 7 % и практически достигли четырехлетнего максимума. Дополнительным фактором подорожания может стать энергетическая политика Индии, которая тоже является крупным экспортером. Власти хотят стимулировать производство сахарного тростника, из которого получают этанол. Однако аналитики опасаются, что из-за фокуса на более чистом топливе поставки сократятся, а цены на сырье продолжат расти.