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Белорусские товары будут представлены на международной выставке в Армении

18.08.2021 13:27 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Экспозиция белорусских производителей Made in Belarus будет представлена на международной выставке Armenia Expo 2021. Она пройдет с 16 по 18 сентября в Ереване. Более двадцати белорусских предприятий различных отраслей покажут свои лучшие новинки, адаптированные под предпочтения и потребности армянских партнеров.  В этом году запланировано более 40 белорусских экспозиций на международных выставках в Болгарии, Казахстане, Иране, Кении, Сербии, Узбекистане и других странах. 

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Экспозиция белорусских производителей Made in Belarus будет представлена на международной выставке Armenia Expo 2021. Она пройдет с 16 по 18 сентября в Ереване. Более двадцати...
 
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