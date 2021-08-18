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Белорусские товары будут представлены на международной выставке в Армении
18.08.2021 13:27 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Экспозиция белорусских производителей Made in Belarus будет представлена на международной выставке Armenia Expo 2021. Она пройдет с 16 по 18 сентября в Ереване. Более двадцати белорусских предприятий различных отраслей покажут свои лучшие новинки, адаптированные под предпочтения и потребности армянских партнеров. В этом году запланировано более 40 белорусских экспозиций на международных выставках в Болгарии, Казахстане, Иране, Кении, Сербии, Узбекистане и других странах.
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Экспозиция белорусских производителей Made in Belarus будет представлена на международной выставке Armenia Expo 2021. Она пройдет с 16 по 18 сентября в Ереване. Более двадцати...
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