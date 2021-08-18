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Минэкономики прогнозирует рост ВВП на 3,3% по итогам года
18.08.2021 14:07 — Новости Экономики | БелТА
Источник материала: БелТА18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство экономики прогнозирует рост ВВП на 3,3% по итогам года. Об этом заявил сегодня журналистам министр экономики Александр Червяков перед заседанием Совета Министров, передает корреспондент БЕЛТА.
"Целевая задача, поставленная главой государства, - 103,3%. На эту цифру по итогам года мы ориентируемся. Сегодня будем рассматривать вопросы, связанные с мерами, которые будут обеспечивать этот рост. 103,3% - это та задача, которую правительство будет выполнять", - сказал Александр Червяков.
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"Целевая задача, поставленная главой государства, - 103,3%. На эту цифру по итогам года мы ориентируемся", - сказал министр экономики Александр Червяков.
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