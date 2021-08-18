Госзастройщик выставил на продажу сразу 168 квартир в самом высотном жилом комплексе Минска. Цены и условия

В этот раз всем желающим «УКС Мингорисполкома» предлагает поучаствовать в долевом строительстве 168 квартир с парковочными местами. Среди них:

− 32 однокомнатные квартиры общей площадью 56,6 «квадрата» на 1-16-м этажах со стоимостью квадратного метра − 4295,43 рубля;

− 17 однокомнатных квартир общей площадью 60,2 «квадрата» на 1-16 и 21-м этажах со стоимостью квадратного метра − 4217,31 рубля;

− 17 однокомнатных квартир общей площадью 61,09 «квадрата» на 1-16 и 21-м этажах со стоимостью квадратного метра − 4200,60 рубля;

− 34 двухкомнатные квартиры общей площадью 64,1 «квадрата» на 1-16 и 21-м этажах со стоимостью квадратного метра − 4143,65 рубля;

− 68 трехкомнатных квартир на 1-16 и 21-м этажах общей площадью от 108,48 до 139,08 «квадрата» со стоимостью квадратного метра от 3520,46 до 3670,74 рубля.

Таким образом, однокомнатная квартира площадью 56 квадратных метров с местом в гараж-стоянке обойдется в сумму около 256 тысяч рублей, или 102 тысячи долларов.

Прием заявлений на квартиры начнется с 26 августа. Оплата первоначального взноса по квартире: 15% от стоимости квартиры и 20% от стоимости парковочного места.