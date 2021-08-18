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Госзастройщик выставил на продажу сразу 168 квартир в самом высотном жилом комплексе Минска. Цены и условия
18.08.2021 14:15 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Сегодня в газете «Минский курьер» вышла очередная проектная декларация на квартиры в ЖК «Лазурит». Этот жилой комплекс уже 10 лет возводится на проспекте Победителей в Минске и после завершения стройки станет самым высоким в столице. В этот раз УКС Мингорисполкома выставил на продажу сразу 168 квартир. Жилье предлагается к продаже вместе с машиноместом.
Напомним, что жилой комплекс «Лазурит», рассчитанный на более чем 800 квартир, растет на пересечении проспекта Победителей и улицы Нарочанской с 2011 года. Сперва реализацией проекта, который должен был стать высотной доминантой северной части проспекта Победителей, занимался предприниматель Николай Бурнос. Затем стройка перешла в руки компании «Вармани». Ну а с 2015 года, так как ни одному из предыдущих застройщиков реализовать проект так и не удалось, заказчиком строительства стал УКС Мингорисполкома. Предыдущие декларации на квартиры от государственного застройщика можно посмотреть
В этот раз всем желающим «УКС Мингорисполкома» предлагает поучаствовать в долевом строительстве 168 квартир с парковочными местами. Среди них:
− 32 однокомнатные квартиры общей площадью 56,6 «квадрата» на 1-16-м этажах со стоимостью квадратного метра − 4295,43 рубля;
− 17 однокомнатных квартир общей площадью 60,2 «квадрата» на 1-16 и 21-м этажах со стоимостью квадратного метра − 4217,31 рубля;
− 17 однокомнатных квартир общей площадью 61,09 «квадрата» на 1-16 и 21-м этажах со стоимостью квадратного метра − 4200,60 рубля;
− 34 двухкомнатные квартиры общей площадью 64,1 «квадрата» на 1-16 и 21-м этажах со стоимостью квадратного метра − 4143,65 рубля;
− 68 трехкомнатных квартир на 1-16 и 21-м этажах общей площадью от 108,48 до 139,08 «квадрата» со стоимостью квадратного метра от 3520,46 до 3670,74 рубля.
Таким образом, однокомнатная квартира площадью 56 квадратных метров с местом в гараж-стоянке обойдется в сумму около 256 тысяч рублей, или 102 тысячи долларов.
Прием заявлений на квартиры начнется с 26 августа. Оплата первоначального взноса по квартире: 15% от стоимости квартиры и 20% от стоимости парковочного места.
Отметим, что комплекс «Лазурит» представляет собой монолитно-каркасное здание с наружными ограждающими стенами из керамических поризованных блоков с утеплением по системе «вентилируемый фасад».
В состав ЖК входят:
− трехсекционный 15−17−19-этажный жилой дом (в том числе 13−15−17-й жилые этажи) на 279 квартир на проспекте Победителей;
− 37-этажная высотная часть (33 жилых этажа, из них два двухуровневых пентхауса на последних этажах) на 292 квартиры;
− трехсекционный 15−17−19-этажный жилой дом (в том числе 13−15−17-й жилые этажи) на улице Нарочанской на 307 квартир;
− подземная 2-этажная гараж-стоянка.
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Госзастройщик выставил на продажу сразу 168 квартир в самом высотном жилом комплексе Минска. Цены и условия
Сегодня в газете «Минский курьер» вышла очередная проектная декларация на квартиры в ЖК «Лазурит». Этот жилой комплекс уже 10 лет возводится на проспекте...
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