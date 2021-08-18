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Сельхозпредприятия БЖД завершают уборку зерновых культур
18.08.2021 16:17 — Новости Экономики | БелТА
Источник материала: БелТА18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сельскохозяйственные предприятия Белорусской железной дороги завершают уборку зерновых культур, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.
В составе БЖД - шесть сельскохозяйственных предприятий: "Рачковичи", "Свитязь", "Радежское", "Авангард", "Выдрея" и "Улишицы-Агро".
Убрано уже 88% площадей зерновых и зернобобовых культур, или более 8,3 тыс. га. Намолочено 30,7 тыс. т зерна при средней урожайности 36,9 ц/га. Средняя урожайность по стране составляет 31 ц/га.
В сельхозпредприятиях "Рачковичи" и "Улишицы-Агро" уборка зерновых и зернобобовых культур завершена. В лидерах по урожайности "Рачковичи" - 55,7 ц/га.
Кроме того, в сельскохозяйственных предприятиях БЖД продолжается заготовка травяных кормов для крупного рогатого скота. Уже запасено 18,8 тыс. т кормовых единиц (42,8% к плану).-0-
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Убрано уже 88% площадей зерновых и зернобобовых культур, или более 8,3 тыс. га. Намолочено 30,7 тыс. т зерна при средней урожайности 36,9 ц/га. Средняя урожайность по ...
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