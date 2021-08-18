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"Оборудование стоило 10 тысяч евро". Смотрите, какую крутую баню с бассейном построили себе минчане
18.08.2021 17:17 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
"Тяжело найти одну фирму, которая может сделать все это под ключ", - говорят супруги Александра и Егор, которые построили в своем доме под Минском классную баню с бассейном. Они рассказали, как им это удалось, сколько стоило оборудование и во сколько обходится содержание бассейна. Подробности - в нашем видео.
Автор: Дарья Загорская, видео:Александр Сенаторов, Павел Садовский, Василий Раинчик
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"Тяжело найти одну фирму, которая может сделать все это под ключ", - говорят супруги Александра и Егор, которые построили в своем доме под Минском классную баню с...
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