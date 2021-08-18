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Новинки разных плодовых и ягодных культур ученых-аграриев Института плодоводства НАН Беларуси
18.08.2021 17:31 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Вслед за Медовым Спасом белорусы готовятся отметить и Яблочный. Уже завтра в храмы по всей стране понесут плоды нового урожая. Кстати, разнообразием вкуса в этом году порадуют как ранние, так и поздние сорта яблок.
А над новинками разных плодовых и ягодных культур работают наши ученые. Так, в моду входят колонноподобные деревья, компактные арбузы и душистые растения. О пользе аграрной науки - из Самохваловичей репортаж Алексея Кондратенко (видео).
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Вслед за Медовым Спасом белорусы готовятся отметить и Яблочный. Уже завтра в храмы по всей стране понесут плоды нового урожая. Кстати, разнообразием вкуса в этом...
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