Новинки разных плодовых и ягодных культур ученых-аграриев Института плодоводства НАН Беларуси

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Вслед за Медовым Спасом белорусы готовятся отметить и Яблочный. Уже завтра в храмы по всей стране понесут плоды нового урожая. Кстати, разнообразием вкуса в этом году порадуют как ранние, так и поздние сорта яблок.

А над новинками разных плодовых и ягодных культур работают наши ученые. Так, в моду входят колонноподобные деревья, компактные арбузы и душистые растения. О пользе аграрной науки - из Самохваловичей репортаж Алексея Кондратенко (видео).





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