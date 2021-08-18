ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Во время уборочной кампании инспекторы ГАИ проверяют выполнение правил по перевозке зерна

18.08.2021 17:31 — Новости Экономики | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

В поле зрения ГАИ - транспортная техника, задействованная в уборочной кампании. Кроме общих требований к водителям, инспекторы ГАИ проверяют соблюдение правил по перевозке зерна. С начала уборочной кампании Госавтоинспекция области проверила более 10 тысяч единиц сельхозтехники. Около 500 из них оказались неисправными, свыше тысячи с непройденным техосмотром. 

Александр Павлюченко, замначальника межрайонного отдела ГАИ УВД Гомельского облисполкома: 

С начала проведения профилактических мероприятий на территории города Гомеля привлечены к административной ответственности 11 водителей. Основная часть таких правонарушений - это нарушение правил перевозки грузов, связанных с неукрытием груза специальным пологом, необходимым для предохранения от атмосферных осадков.

Всего по стране убрано свыше 90 % угодий. Намолочено почти 6 млн т зерна.


Читайте также:

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В поле зрения ГАИ - транспортная техника, задействованная в уборочной кампании. Кроме общих требований к водителям, инспекторы ГАИ проверяют соблюдение правил по...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Минэкономики прогнозирует рост ВВП на 3,3% по итогам года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

Свежие газеты

17.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by