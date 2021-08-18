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Совмин рассмотрел итоги развития белорусской экономики за 7 месяцев
18.08.2021 19:33 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
ВВП Беларуси в первом полугодии показал рост на 3,3 %. Такой же показатель достигнут и по итогам семи месяцев. О работе всех отраслей сегодня говорили на заседании Совмина. Основной вклад в рост экономики внесла промышленность. Кроме того, с апреля восстанавливается сфера услуг. И это не только IT-сектор, который всегда был и остается в хорошей форме, но и общепит. Он в прошлом году из-за пандемии просел. Сейчас выходит в драйверы развития.
В числе значимых вопросов, которым нужно уделить особое внимание во втором полугодии для обеспечения роста экономики, эффективность бизнес-процессов и инвестиции.
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ВВП Беларуси в первом полугодии показал рост на 3,3 %. Такой же показатель достигнут и по итогам семи месяцев. О работе всех отраслей сегодня говорили на заседании...
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