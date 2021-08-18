Качественный рост экономики - правительство Беларуси оценило работу всех отраслей за 7 месяцев

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Экономика Беларуси показывает качественный рост, несмотря на санкции и пандемию. В первом полугодии ВВП страны прибавил на 3,3 %.

О работе всех отраслей сегодня говорили на заседании Совмина. Основной вклад в рост экономики внесла промышленность. Кроме того, с апреля восстанавливается и сфера услуг. В плюс сыграло и принятое в прошлом году стратегически верное решение не останавливать предприятия и продолжать работать. В итоге сохранены производства и кадры, что стало основой нынешнего результата. В числе значимых вопросов, которым нужно уделить особое внимание для обеспечения роста экономики во втором полугодии, эффективность бизнес-процессов и инвестиции.



Подробнее Светлана Лукьянюк.



Буквально накануне Белстат озвучил данные по росту ВВП за 7 месяцев - 3,3 %. Цифра не изменилась по сравнению с полугодием. В Минэкономики считают, что это хорошая тенденция. Больше всех в общую копилку вкладывается промышленность. Отличный старт с начала года только набирает обороты. Причем работает и на внутренний рынок, и на внешний. Активней пошла торговля, розничный товарооборот - плюс 0,4 %. Стабильно зарабатываем на экспорте услуг.









Сфера услуг становится драйвером экономики

Услуги с апреля прибавляют постоянно. И это не только IT-сектор, который всегда был и остается в хорошей форме, но и общепит. Он в прошлом году из-за пандемии здорово просел. Сейчас выходит в драйверы экономики.



Плюсы и минусы социально-экономического развития за полугодие сегодня разобрали на заседании Совмина. И главное - как работа всех отраслей отражается на наших кошельках, что стоит за качественным ростом экономики.



Премьер отмечает: доходы за 5 месяцев увеличились на 3,5 %.

Это выше прогноза. Средняя зарплата на июнь - более 1400 рублей. Предприятий, где платили по 500 рублей в месяц, стало меньше в 15 раз.









Внешние продажи растут

Экспорт в Россию вырос на 20 %. Стремительно открывается и рынок Китая, здесь продажи поднялись на треть. Внешнеторговое сальдо за 6 месяцев в плюсе. Почти $ 1 млрд 730 млн.



На одних продуктах питания за полгода наторговали на 3 млрд.

По году планируем эту цифру удвоить.



Об этом говорил и Президент во время "Большого разговора", отмечая, что внешняя конъюнктура сейчас очень удачна для нас.









"На внешних рынках цены на продукты, на другие виды товаров выросли значительно. А поскольку мы не закрылись в прошлом году, у нас достаточно было товара, чтобы на рынке предложить к этому спросу наш товар по высоким ценам, поэтому мы получили хороший результат. В том числе и в плане внешнего сальдо платежного баланса. Оно у нас положительное", - Президент отметил высокий спрос на белорусскую продукцию.





Устойчивая работа предприятий, и как следствие - рынок труда сейчас на стороне соискателей. Открываются и новые цеха. В банке вакансий свыше 90 тысяч предложений, причем процентов 65 - это спрос на рабочие руки. Уровень безработицы за первое полугодие по классификации Международной организации труда 3,9 %.





Прогноз Минэкономики: ВВП по году - 3,3 %

Во втором полугодии главное - скорости не сбавлять. Это касается и производства, и продаж, больше рынков и новых товаров.



По году ВВП 3,3 % - планка реальная, считают в Минэкономики.

Но важно решить проблемные вопросы - повысить эффективность бизнес-процессов на отдельных предприятиях и целых отраслях и, конечно, инвестиции. Сейчас переговоры ведут с партнерами на Востоке и Юго-Востоке.









