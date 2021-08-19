Отличный вариант для рыбаков и грибников. На аукцион выставили участки на берегах озер и водных каналов возле Минска

Минский областной центр инвестиций и приватизации анонсировал большой аукцион земельных участков. Съездили посмотреть, что можно купить в районе Заславля. Оказалось, что большинство участков там расположено либо на берегах озер и водных каналов, либо на опушках леса.
Аукцион пройдет в 10:00 10 сентября по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5.
Хороший участок на берегу канала Вилейско-Минской водной системы продается в самом городе Заславль, на переулке Вилейском. Площадь надела – 12 соток. Участок имеет прямоугольную форму с относительно ровной землей. Участок продается впервые, о чем можно судить по траве и кустарнику, которым заросла земля. Территория вокруг надела уже застроена домами, неподалеку есть колодец с питьевой водой. Из коммуникаций есть возможность подключения электричества, газа и водопровода.
От участка до берега нет ни одного дома. До Минска - 14 минут на авто. Через канал располагается станция пригородных поездов «Беларусь».
Площадь участка — 12,09 соток;
Первоначальная стоимость земельного участка — Br 51 007;
Участок площадью в 15 соток продается в деревне Слобода, Лошанского сельсовета. Надел имеет правильную прямоугольную форму. С одной стороны участка расположен лес, с другой - небольшое озеро. То есть надел подойдет, как для рыболовов, так и для грибников. Есть небольшой уклон земли в сторону леса. Участок зарос редкими кустарниками и высокой травой. Из коммуникаций есть возможность подключения электричества и газа.
Подъездная дорога к участку грунтовая.
Площадь участка — 15 соток;
Первоначальная стоимость земельного участка — Br 21 000;
Еще один большой участок площадью 15 соток продается в деревне Векшицы, Петришковского сельсовета. Надел имеет сложную форму и расположен на берегу небольшого озера. С другой стороны участка проходит канал Вилейско-Минской водной системы. Участок с ровной землей, рядом алея из взрослых берез, которые окружают озеро. Очень живописное место. Сам надел зарос кустарником. Из коммуникаций есть электричество и газ.
Надел расположен на закруглении улицы. Дорога к участку ровная, грунтовая, усилена щебнем. До МКАД - примерно, 20 минут на авто.
Этот участок должен понравится любителям рыбалки. В деревне Кирши Петришковского сельсовета продается надел, который расположен между двух небольших озер и недалеко от канала Вилейско-Минской водной системы. Площадь участка всего лишь 9,24 сотки. Имеет сложную форму, а земля расположена под уклоном к лесу. Зато в нескольких метрах с одной и другой стороны от участка есть два небольших озера. Прямо перед участком лес, а позади водный канал.
Из коммуникаций есть все: электричество, газ, водопровод. Подъездная дорога грунтовая. Будущим владельцам предстоит только отогнать со своего надела старый бульдозер.
Площадь участка — 9,24 сотки;
Первоначальная стоимость земельного участка — Br 15 000;
А этот надел уже больше для грибников, чем для рыболовов. В деревне Новашино Петришковского сельсовета на аукцион выставлен участок площадью 12,3 сотки. Надел имеет сложную трапецеидальную форму и находится на Т-образном перекраске двух улиц. Земля на участке ровная и без лишней растительности. Из коммуникаций имеется электричество и газ.
Подъездная дорога асфальтированная по одной улице и грунтовая по другой. До Минска - 17 минут на авто.
Площадь участка — 12,3 соток;
Первоначальная стоимость земельного участка — Br 20 000;