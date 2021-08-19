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Отличный вариант для рыбаков и грибников. На аукцион выставили участки на берегах озер и водных каналов возле Минска

19.08.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Минский областной центр инвестиций и приватизации анонсировал большой аукцион земельных участков. Съездили посмотреть, что можно купить в районе Заславля. Оказалось, что большинство участков там расположено либо на берегах озер и водных каналов, либо на опушках леса.  

Отличный вариант для рыбаков и грибников. На аукцион выставили участки на берегах озер и водных каналов возле Минска

Аукцион пройдет в 10:00 10 сентября по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5.

Все участки на карте:

Хороший участок на берегу канала Вилейско-Минской водной системы продается в самом городе Заславль, на переулке Вилейском. Площадь надела – 12 соток. Участок имеет прямоугольную форму с относительно ровной землей. Участок продается впервые, о чем можно судить по траве и кустарнику, которым заросла земля. Территория вокруг надела уже застроена домами, неподалеку есть колодец с питьевой водой. Из коммуникаций есть возможность подключения электричества, газа и водопровода.

От участка до берега нет ни одного дома. До Минска - 14 минут на авто. Через канал располагается станция пригородных поездов «Беларусь».

Отличный вариант для рыбаков и грибников. На аукцион выставили участки на берегах озер и водных каналов возле Минска
Отличный вариант для рыбаков и грибников. На аукцион выставили участки на берегах озер и водных каналов возле Минска
Отличный вариант для рыбаков и грибников. На аукцион выставили участки на берегах озер и водных каналов возле Минска
Отличный вариант для рыбаков и грибников. На аукцион выставили участки на берегах озер и водных каналов возле Минска

Площадь участка — 12,09 соток;

Первоначальная стоимость земельного участка — Br 51 007;

Координаты участка: 54.014842, 27.289914;

Расстояние до МКАД: 16,2 км.

д. Слобода

Отличный вариант для рыбаков и грибников. На аукцион выставили участки на берегах озер и водных каналов возле Минска
Отличный вариант для рыбаков и грибников. На аукцион выставили участки на берегах озер и водных каналов возле Минска
Отличный вариант для рыбаков и грибников. На аукцион выставили участки на берегах озер и водных каналов возле Минска

Участок площадью в 15 соток продается в деревне Слобода, Лошанского сельсовета. Надел имеет правильную прямоугольную форму. С одной стороны участка расположен лес, с другой - небольшое озеро. То есть надел подойдет, как для рыболовов, так и для грибников. Есть небольшой уклон земли в сторону леса. Участок зарос редкими кустарниками и высокой травой. Из коммуникаций есть возможность подключения электричества и газа.

Подъездная дорога к участку грунтовая.

Отличный вариант для рыбаков и грибников. На аукцион выставили участки на берегах озер и водных каналов возле Минска
Отличный вариант для рыбаков и грибников. На аукцион выставили участки на берегах озер и водных каналов возле Минска
Отличный вариант для рыбаков и грибников. На аукцион выставили участки на берегах озер и водных каналов возле Минска
Отличный вариант для рыбаков и грибников. На аукцион выставили участки на берегах озер и водных каналов возле Минска

Площадь участка — 15 соток;

Первоначальная стоимость земельного участка — Br 21 000;

Координаты участка: 54.055896, 27.333892;

Расстояние до МКАД: 20,3 км.

д. Векшицы

Отличный вариант для рыбаков и грибников. На аукцион выставили участки на берегах озер и водных каналов возле Минска
Отличный вариант для рыбаков и грибников. На аукцион выставили участки на берегах озер и водных каналов возле Минска
Отличный вариант для рыбаков и грибников. На аукцион выставили участки на берегах озер и водных каналов возле Минска

Еще один большой участок площадью 15 соток продается в деревне Векшицы, Петришковского сельсовета. Надел имеет сложную форму и расположен на берегу небольшого озера. С другой стороны участка проходит канал Вилейско-Минской водной системы. Участок с ровной землей, рядом алея из взрослых берез, которые окружают озеро. Очень живописное место. Сам надел зарос кустарником. Из коммуникаций есть электричество и газ.

Надел расположен на закруглении улицы. Дорога к участку ровная, грунтовая, усилена щебнем. До МКАД - примерно, 20 минут на авто.

Отличный вариант для рыбаков и грибников. На аукцион выставили участки на берегах озер и водных каналов возле Минска
Отличный вариант для рыбаков и грибников. На аукцион выставили участки на берегах озер и водных каналов возле Минска
Отличный вариант для рыбаков и грибников. На аукцион выставили участки на берегах озер и водных каналов возле Минска

Площадь участка — 15 соток;

Первоначальная стоимость земельного участка — Br 27 825;

Координаты участка: 54.053020, 27.210572;

Расстояние до МКАД: 22,2 км.

д. Кирши

Отличный вариант для рыбаков и грибников. На аукцион выставили участки на берегах озер и водных каналов возле Минска
Отличный вариант для рыбаков и грибников. На аукцион выставили участки на берегах озер и водных каналов возле Минска
Отличный вариант для рыбаков и грибников. На аукцион выставили участки на берегах озер и водных каналов возле Минска

Этот участок должен понравится любителям рыбалки. В деревне Кирши Петришковского сельсовета продается надел, который расположен между двух небольших озер и недалеко от канала Вилейско-Минской водной системы. Площадь участка всего лишь 9,24 сотки. Имеет сложную форму, а земля расположена под уклоном к лесу. Зато в нескольких метрах с одной и другой стороны от участка есть два небольших озера. Прямо перед участком лес, а позади водный канал.

Из коммуникаций есть все: электричество, газ, водопровод. Подъездная дорога грунтовая. Будущим владельцам предстоит только отогнать со своего надела старый бульдозер.

Отличный вариант для рыбаков и грибников. На аукцион выставили участки на берегах озер и водных каналов возле Минска
Отличный вариант для рыбаков и грибников. На аукцион выставили участки на берегах озер и водных каналов возле Минска
Отличный вариант для рыбаков и грибников. На аукцион выставили участки на берегах озер и водных каналов возле Минска
Отличный вариант для рыбаков и грибников. На аукцион выставили участки на берегах озер и водных каналов возле Минска

Площадь участка — 9,24 сотки;

Первоначальная стоимость земельного участка — Br 15 000;

Координаты участка: 54.000717, 27.240500;

Расстояние до МКАД: 18,3 км.

д. Новашино

Отличный вариант для рыбаков и грибников. На аукцион выставили участки на берегах озер и водных каналов возле Минска
Отличный вариант для рыбаков и грибников. На аукцион выставили участки на берегах озер и водных каналов возле Минска
Отличный вариант для рыбаков и грибников. На аукцион выставили участки на берегах озер и водных каналов возле Минска

А этот надел уже больше для грибников, чем для рыболовов. В деревне Новашино Петришковского сельсовета на аукцион выставлен участок площадью 12,3 сотки. Надел имеет сложную трапецеидальную форму и находится на Т-образном перекраске двух улиц. Земля на участке ровная и без лишней растительности. Из коммуникаций имеется электричество и газ.

Подъездная дорога асфальтированная по одной улице и грунтовая по другой. До Минска - 17 минут на авто.

Отличный вариант для рыбаков и грибников. На аукцион выставили участки на берегах озер и водных каналов возле Минска
Отличный вариант для рыбаков и грибников. На аукцион выставили участки на берегах озер и водных каналов возле Минска
Отличный вариант для рыбаков и грибников. На аукцион выставили участки на берегах озер и водных каналов возле Минска
Отличный вариант для рыбаков и грибников. На аукцион выставили участки на берегах озер и водных каналов возле Минска

Площадь участка — 12,3 соток;

Первоначальная стоимость земельного участка — Br 20 000;

Координаты участка: 54.047843, 27.275250;

Расстояние до МКАД: 21,3 км.

 
Теги: Минск
 
 
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Минский областной центр инвестиций и приватизации анонсировал большой аукцион земельных участков. Съездили посмотреть, что можно купить в районе Заславля....
 
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