Отличный вариант для рыбаков и грибников. На аукцион выставили участки на берегах озер и водных каналов возле Минска

Хороший участок на берегу канала Вилейско-Минской водной системы продается в самом городе Заславль, на переулке Вилейском. Площадь надела – 12 соток. Участок имеет прямоугольную форму с относительно ровной землей. Участок продается впервые, о чем можно судить по траве и кустарнику, которым заросла земля. Территория вокруг надела уже застроена домами, неподалеку есть колодец с питьевой водой. Из коммуникаций есть возможность подключения электричества, газа и водопровода.

От участка до берега нет ни одного дома. До Минска - 14 минут на авто. Через канал располагается станция пригородных поездов «Беларусь».