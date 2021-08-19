Источник материала: БелТА

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так ЕЭК предложила проработать новые инструменты мотивации для создания евразийских транснациональных компаний Михаил Мясникович отметил положительную динамику в экономике ЕАЭС в текущем году. Так, за I полугодие объемы промышленного производства в целом по союзу выросли...

19 августа, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Большую роль в развитии экономики Евразийского экономического союза должны сыграть масштабные проекты, в основе которых лежит коммерческий интерес. Об этом заявил председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович на третьем кыргызско-российском бизнес-форуме "Новые вызовы и возможности для бизнес-партнерства в ЕАЭС", который прошел в Чолпон-Ате (Кыргызстан) в преддверии заседания Евразийского межправительственного совета, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК."ЕЭК предложила проработать новые инструменты мотивации для создания совместных предприятий - евразийских транснациональных компаний, - рассказали в пресс-службе. - Это участие комиссии в финансировании кооперационных проектов Евразийским банком развития (ЕАБР), использование ресурсов Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), а также механизма межгосударственных программ и проектов".Михаил Мясникович отметил положительную динамику в экономике ЕАЭС в текущем году. Так, за I полугодие объемы промышленного производства в целом по союзу выросли на 4,4%, в обрабатывающей промышленности - на 6,5%. Более чем на 9% увеличился потребительский спрос, численность безработных сократилась в два раза. Взаимная торговля товарами продемонстрировала рост на 31,9%. Зафиксирован рост объемов кооперационных поставок между государствами ЕАЭС на 25%.По словам председателя Коллегии ЕЭК, комиссия видит необходимость в создании условий для совместного выхода евразийского бизнеса на зарубежные рынки. За I полугодие 2021 года внешняя торговля выросла на 24,5%, однако, отметил он, этого недостаточно: объем внешней торговли ЕАЭС составляет пока еще около 2% от мировой.-0-