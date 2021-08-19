ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Уборочная-2021: белорусский каравай весит почти 6 млн тонн

19.08.2021 10:33 — Новости Экономики | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

5 миллионов 937 тысяч тонн зерна на сегодня весит каравай Беларуси. Убрать осталось всего 8 процентов площадей. Минская область покорила рубеж в полтора миллиона. В тройке лидеров по намолоту также Брестский регион (1 миллион 155 тысяч тонн) и Гродненский (974 тысячи). План по поставкам зерна в счет госзаказа выполнен на 85 %.  

Вместе с этим аграрии приступили и к другим полевым работам. Так, в сельхозфилиале Слуцкого сыродельного комбината готовят почву под будущий урожай зерновых. Также идет сев озимого рапса - площади с этой культурой увеличат на 300 гектаров. Связано это с хорошей урожайностью (в 40 центнеров с гектара), а также с высокой рентабельностью маслосемян. Приступили в хозяйстве и к четвертому укосу. Для травянистых кормов выращивают люцерну - она богата белком и витаминами. Всего заготовить планируют 50 тысяч тонн сенажа. Чтобы заложить такое количество питательной зеленой массы, понадобится 5 укосов.


Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
5 миллионов 937 тысяч тонн зерна на сегодня весит каравай Беларуси. Убрать осталось всего 8 процентов площадей. Минская область покорила рубеж в полтора миллиона. В...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Отличный вариант для рыбаков и грибников. На аукцион выставили участки на берегах озер и водных каналов возле Минска
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

Свежие газеты

18.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by