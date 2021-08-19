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Уборочная-2021: белорусский каравай весит почти 6 млн тонн
19.08.2021 10:33 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
5 миллионов 937 тысяч тонн зерна на сегодня весит каравай Беларуси. Убрать осталось всего 8 процентов площадей. Минская область покорила рубеж в полтора миллиона. В тройке лидеров по намолоту также Брестский регион (1 миллион 155 тысяч тонн) и Гродненский (974 тысячи). План по поставкам зерна в счет госзаказа выполнен на 85 %.
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5 миллионов 937 тысяч тонн зерна на сегодня весит каравай Беларуси. Убрать осталось всего 8 процентов площадей. Минская область покорила рубеж в полтора миллиона. В...
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