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На первом энергоблоке БелАЭС завершили ревизию оборудования и техсистем

19.08.2021 10:59 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На первом энергоблоке БелАЭС завершили ревизию оборудования и технологических систем, организованных для установления причин срабатывания автоматической системы защиты генератора 12 июля. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный Telegram-канал Минэнерго.

"Выполненные испытания выявили необходимость замены одного из элементов возбудителя турбогенератора. Проводятся соответствующие работы с привлечением специалистов российского завода-изготовителя", - говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, по их завершении на блоке будут организованы дополнительные испытания и диагностика оборудования и систем турбогенератора, после чего блок включат в сеть.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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"Выполненные испытания выявили необходимость замены одного из элементов возбудителя турбогенератора. Проводятся соответствующие работы с привлечением...
 
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