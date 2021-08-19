Лукашенко снова пригрозил бизнесу

Александр Лукашенко во время сегодняшней встречи с руководством МНС и КГК предупредил бизнесменов, которые хотят и работать, и принимать участие в политических процессах, об ответственности.

При этом на совещании речь шла про прозрачность зарплат и выплаты налогов бизнесом. Лукашенко напомнил, что от бизнеса теперь жестко требуют выплат налогов, а от самих бизнесменов — соблюдения законов.

«Политики и бизнесмены должны соблюдать законы. Но если ты проворовался, как у нас это частенько бывает, и примеры знаем, и поперся потом в политику, чтобы прикрыть это все, и если вдруг что, то обвинить власть, что, вот, знаете, вот, я честный бизнесмен, пошел в политику и поэтому меня зажали тут? Ну также бывало, вон некоторые сидельцы сегодня там находящиеся (это на злобу) так себя и вели. Вот это будет пресекаться. Пресекаться однозначно. И не надо на власть обижаться», — сказал Лукашенко.