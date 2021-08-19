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Лукашенко снова пригрозил бизнесу

19.08.2021 12:23 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Александр Лукашенко во время сегодняшней встречи с руководством МНС и КГК предупредил бизнесменов, которые хотят и работать, и принимать участие в политических процессах, об ответственности. 

При этом на совещании речь шла про прозрачность зарплат и выплаты налогов бизнесом. Лукашенко напомнил, что от бизнеса теперь жестко требуют выплат налогов, а от самих бизнесменов — соблюдения законов.

«Политики и бизнесмены должны соблюдать законы. Но если ты проворовался, как у нас это частенько бывает, и примеры знаем, и поперся потом в политику, чтобы прикрыть это все, и если вдруг что, то обвинить власть, что, вот, знаете, вот, я честный бизнесмен, пошел в политику и поэтому меня зажали тут? Ну также бывало, вон некоторые сидельцы сегодня там находящиеся (это на злобу) так себя и вели. Вот это будет пресекаться. Пресекаться однозначно. И не надо на власть обижаться», — сказал Лукашенко.

В начале 2021 года власти несколько раз предлагали внести изменения в налогообложение предпринимателей и самозанятых. Комитет госконтроля предлагал сократить наличные денежные средства в обороте и ввести уголовную ответственность за налоговые нарушения. Также был изменен Налоговый кодекс Беларуси.

 
 

 

 
 
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Александр Лукашенко во время сегодняшней встречи с руководством МНС и КГК предупредил бизнесменов, которые хотят и работать, и принимать участие в политических...
 
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