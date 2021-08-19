Источник материала: БелТА

19 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Экспорт резидентов СЭЗ "Гродноинвест" в первом полугодии 2021 года возрос в 1,5 раза, сообщили БЕЛТА в администрации свободной экономической зоны.





В январе-июне 2021 года резиденты СЭЗ "Гродноинвест" экспортировали продукции на $647 млн. Темп роста по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 152%. Ключевыми рынками сбыта стали Россия (60% от всего экспорта), Польша (13%) и Украина (9%).





"Кроме того, вдвое вырос экспорт в страны Европейского союза. По итогам шести месяцев он составил $156 млн. Многократно выросли поставки в Италию, Египет, Чехию, Францию, Данию, Германию, Великобританию, Эстонию, Литву. Удвоился объем экспорта резидентов СЭЗ в Бельгию, Венгрию, Грузию, Испанию, Нидерланды, Латвию, США и Турцию", - рассказали в администрации свободной экономической зоны. Отмечается, что сальдо внешней торговли сложилось положительным и увеличилось в 2 раза. Возросла в первом полугодии 2021 года и выручка предприятий-резидентов. По итогам шести месяцев она превысила Br2 млрд (темп роста - 155%).





В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Экспорт резидентов СЭЗ "Гродноинвест" в первом полугодии возрос в 1,5 раза Резиденты СЭЗ "Гродноинвест" экспортируют широкий перечень продукции. Наибольшую долю в экспорте составляют продукты деревообработки и мебель, а также продукты...

Резиденты СЭЗ "Гродноинвест" экспортируют широкий перечень продукции. Наибольшую долю в экспорте составляют продукты деревообработки и мебель, а также продукты питания, химические продукты, машины и оборудование, текстильные изделия.-0-