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А. Лукашенко: С честных предпринимателей и бизнесменов не должен упасть ни один волос
19.08.2021 12:35 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает, что предприниматели и бизнесмены приносят пользу государству, а потому с тех, кто работает честно, не должен упасть ни один волос. Об этом глава государства заявил сегодня на встрече с министром по налогам и сборам Сергеем Наливайко и председателем Комитета государственного контроля Василием Герасимовым,
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Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает, что предприниматели и бизнесмены приносят пользу государству, а потому с тех, кто работает честно, не должен...
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