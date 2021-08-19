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Ценам на золото предсказали обвал

19.08.2021 12:35 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

На фоне укрепления доллара и восстановления мировой экономики от последствий пандемии международные аналитики призвали инвесторов пересмотреть вложения в драгметаллы. В начале года золото торговалось на уровне 1900 долларов за унцию. На этой неделе его стоимость находится у отметки в 1770 долларов, и эксперты предсказывают обвал до 1600, в связи с чем владельцам золотых активов эксперты отрасли рекомендуют либо вовсе от них избавиться, либо принять меры для ограничения рисков. 

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На фоне укрепления доллара и восстановления мировой экономики от последствий пандемии международные аналитики призвали инвесторов пересмотреть вложения в...
 
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