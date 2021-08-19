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Головченко принимает участие в заседании Евразийского межправсовета в узком составе
19.08.2021 13:41 — Новости Экономики | БелТА
Источник материала: БелТА19 августа, Чолпон-Ата /Корр. БЕЛТА/. Заседание Евразийского межправительственного совета в узком составе проходит в Чолпон-Ате (Кыргызстан) с участием премьер-министра Беларуси Романа Головченко, передает корреспондент БЕЛТА.
Повестка заседания предусматривает обсуждение важных вопросов, имеющих принципиальное значение для развития интеграции в ЕАЭС.
В ходе заседания в узком составе будут рассматриваться вопросы регулирования экспорта отдельных видов товаров, создания Евразийской (региональной) организации по аккредитации в области оценки соответствия. Также будет заслушана информация о проекте автоматизированной трансграничной торговой интегрированной системы.-0-
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Повестка заседания предусматривает обсуждение важных вопросов, имеющих принципиальное значение для развития интеграции в ЕАЭС.
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