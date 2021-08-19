Источник материала: БелТА

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Головченко принимает участие в заседании Евразийского межправсовета в узком составе Повестка заседания предусматривает обсуждение важных вопросов, имеющих принципиальное значение для развития интеграции в ЕАЭС.

19 августа, Чолпон-Ата /Корр. БЕЛТА/. Заседание Евразийского межправительственного совета в узком составе проходит в Чолпон-Ате (Кыргызстан) с участием премьер-министра Беларуси Романа Головченко, передает корреспондент БЕЛТА.Повестка заседания предусматривает обсуждение важных вопросов, имеющих принципиальное значение для развития интеграции в ЕАЭС.В ходе заседания в узком составе будут рассматриваться вопросы регулирования экспорта отдельных видов товаров, создания Евразийской (региональной) организации по аккредитации в области оценки соответствия. Также будет заслушана информация о проекте автоматизированной трансграничной торговой интегрированной системы.-0-