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Плюс Br11 млн за полгода - глава МНС рассказал о борьбе с зарплатой в конвертах

19.08.2021 13:41 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр по налогам и сборам Сергей Наливайко сегодня после доклада главе государства рассказал журналистам о подробностях борьбы с так называемой зарплатой в конвертах, передает корреспондент БЕЛТА.

"В текущем году усиленное внимание уделяется этой работе. Это одно из основных направлений. Понятно, почему главой государства это обозначено, - потому что помимо недопоступления денежных средств в бюджет есть существенные риски недопоступления в Фонд социальной защиты. Соответственно и исполнение социальных обязательств перед самыми социально незащищенными слоями населения", - сказал министр.

По его словам, эта работа построена по нескольким направлениям - не только контрольная, но и информационная. Органы МНС работают и на упреждение. "Более чем 16,5 тыс. плательщиков (субъектам хозяйствования), у которых уровень заработной платы невысокий, были направлены уведомления. Почти 30% из них отреагировали уточнением своих налоговых обязательств, и более Br5 млн подоходного налога поступило в добровольном порядке. Еще примерно Br6 млн было доначислено по результатам контрольной работы. Это по итогам 6 месяцев", - рассказал Сергей Наливайко.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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Эта работа построена по нескольким направлениям - не только контрольная, но и информационная. Органы МНС работают и на упреждение.
 
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