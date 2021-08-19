Источник материала: БелТА

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работники трех риелторских агентств лишены права оказывать услуги, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минюста.





В частности, 17 августа принято решение о приостановлении действия идентификационной пластиковой карточки риелтора Олега Вольштейна в связи с нарушением им законодательства и требований к осуществлению риелторской деятельности. Специалист не вправе оказывать риелторские услуги в течение трех лет: с 17 августа 2021 года по 16 августа 2024-го. Кроме того, до истечения срока приостановления действия карточки Олег Вольштейн не может занимать должность руководителя риелторской организации либо его заместителя.





В Минюсте пояснили, что материалы в отношении этого специалиста рассматривались в связи с жалобой клиентки на неправомерные действия при оказании ей услуг по продаже недвижимости. Заявитель сообщила, что ей принадлежит 1/2 доли в праве общей собственности на квартиру. Второй сособственник решил свою долю продать. Услуги по содействию в продаже доли оказывал Олег Вольштейн. "Однако используемые риелтором методы противоречили правилам профессиональной этики специалиста по риелторской деятельности, что нашло свое подтверждение в ходе рассмотрения жалобы", - отметили в Минюсте.





По сути, своими действиями специалист понуждал заявителя к скорейшей покупке доли второго сособственника на невыгодных для нее условиях. После отказа женщины выкупить долю по предлагаемой ей цене появился человек, которому часть доли второго сособственника была подарена. К слову, подаренная площадь составила менее 1 кв.м, а ее обладателем стал бывший работник ОДО "Недвижимость линия закона". При этом проживание этого человека в квартире Олег Вольштейн ставил в прямую зависимость от того, будет ли женщина приобретать долю на предлагаемых ей условиях. А за время, пока заявитель принимала решение, стоимость продаваемой доли повысилась.





После подачи заявителем жалобы на неправомерные действия специалиста риелтор требовал жалобу отозвать и сообщал, что в противном случае с его стороны последуют ответные меры в виде вселения в квартиру еще нескольких человек.





После того как женщина согласилась приобрести долю в праве общей собственности на предлагаемых ей условиях, Олег Вольштейн также сообщал, что договор купли-продажи не будет подписан до тех пор, пока жалоба не будет отозвана.





"Выявленные факты свидетельствуют о нарушении Олегом Вольштейном законодательства, не соблюдены требования об использовании законных средств, способов и методов оказания риелторских услуг", - отметили в Минюсте.





При этом поясняется, что решение о продаже своей недвижимости на тех или иных условиях принимает собственник. Однако риелтор, представляя его интересы, обязан действовать по закону, разъяснять потребителю его права и обязанности, нормы действующего законодательства, если требования потребителя выходят за рамки этих норм.





Порядок продажи доли в праве общей собственности постороннему лицу либо остальным участникам долевой собственности четко предусмотрен Гражданским кодексом. В то же время в этой ситуации риелтор действовал по своим правилам, услуги оказывал безнравственными способами.





В Минюсте напомнили о правилах профессиональной этики специалиста по риелторской деятельности. Они, в частности, предусматривают, что деятельность специалиста основывается на принципах законности, компетентности, справедливости и добросовестности. При этом обеспечение соблюдения этих правил - одно из лицензионных требований и условий, предъявляемых к риелторской организации.





Министерство юстиции приняло меры реагирования к работникам еще двух риелторских организаций. На 1 год (с 17 августа 2021 года по 16 августа 2022-го) приостановлено действие идентификационной пластиковой карточки агента по операциям с недвижимостью ООО "Недвижимость для всех" Елены Киргет, которая разместила рекламу с нарушением требований законодательства.





В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Работники трех риелторских агентств лишены права оказывать услуги В частности, 17 августа принято решение о приостановлении действия идентификационной пластиковой карточки риелтора Олега Вольштейна в связи с нарушением им...

Также аннулировано свидетельство об аттестации риелтора Сергея Калиниченко, занимающего должность директора ООО "Альфа ключ". Свидетельство аннулировано в связи с нарушениями им законодательства, которые стали основанием для прекращения действия лицензии на оказание риелторских услуг, выданной этому агентству недвижимости.-0-