Источник материала: БелТА

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет государственного контроля во время уборочной кампании совместно с министерствами и ведомствами мониторит ситуацию на селе, в том числе по вопросу сохранности и ремонта сельскохозяйственной техники. В большинстве случаев выявленные недостатки оперативно устраняются, рассказал журналистам председатель КГК Василий Герасимов, передает корреспондент БЕЛТА.





"Ситуацию отслеживаем еженедельно. Не только мы - это и облисполкомы, и Министерство сельского хозяйства и продовольствия. Когда мы проверяли вопрос по сохранности и ремонту сельскохозяйственной техники вместе с МВД, вопросы были в каждой области. Самая большая беда - это когда вовремя не готовят технику. Эти факты были вскрыты, доведены до облисполкомов. К настоящему времени мы уже собираем информацию, каким образом ситуация исправлена. В большинстве своем в ходе тех мониторингов, которые мы проводим, ситуация исправляется в момент", - рассказал глава контрольного ведомства.





Как сообщалось БЕЛТА, соответствующие задачи, в том числе и перед Комитетом госконтроля, Президент Беларуси Александр Лукашенко актуализировал 23 июля на совещании по вопросам сельского хозяйства. Тогда он поручил сотрудникам КГК и МВД немедленно выехать в хозяйства и проревизировать ту технику, которая "стоит под забором". Отдельное внимание было поручено уделить фактам хищения запасных частей, горюче-смазочных материалов, случаям приписок готовности техники.





В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так "В большинстве случаев ситуация исправляется в момент" - глава КГК о мониторингах на уборочной Как сообщалось БЕЛТА, соответствующие задачи, в том числе и перед Комитетом госконтроля, Президент Беларуси Александр Лукашенко актуализировал 23 июля на...

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