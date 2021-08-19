ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

"В большинстве случаев ситуация исправляется в момент" - глава КГК о мониторингах на уборочной 

19.08.2021 14:31 — Новости Экономики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет государственного контроля во время уборочной кампании совместно с министерствами и ведомствами мониторит ситуацию на селе, в том числе по вопросу сохранности и ремонта сельскохозяйственной техники. В большинстве случаев выявленные недостатки оперативно устраняются, рассказал журналистам председатель КГК Василий Герасимов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Ситуацию отслеживаем еженедельно. Не только мы - это и облисполкомы, и Министерство сельского хозяйства и продовольствия. Когда мы проверяли вопрос по сохранности и ремонту сельскохозяйственной техники вместе с МВД, вопросы были в каждой области. Самая большая беда - это когда вовремя не готовят технику. Эти факты были вскрыты, доведены до облисполкомов. К настоящему времени мы уже собираем информацию, каким образом ситуация исправлена. В большинстве своем в ходе тех мониторингов, которые мы проводим, ситуация исправляется в момент", - рассказал глава контрольного ведомства.

Как сообщалось БЕЛТА, соответствующие задачи, в том числе и перед Комитетом госконтроля, Президент Беларуси Александр Лукашенко актуализировал 23 июля на совещании по вопросам сельского хозяйства. Тогда он поручил сотрудникам КГК и МВД немедленно выехать в хозяйства и проревизировать ту технику, которая "стоит под забором". Отдельное внимание было поручено уделить фактам хищения запасных частей, горюче-смазочных материалов, случаям приписок готовности техники.

Было дано поручение взять на контроль и готовность зерносушильных комплексов.-0- 
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как сообщалось БЕЛТА, соответствующие задачи, в том числе и перед Комитетом госконтроля, Президент Беларуси Александр Лукашенко актуализировал 23 июля на...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Работники трех риелторских агентств лишены права оказывать услуги 
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

Свежие газеты

18.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by