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Доклад Президенту Беларуси представили министр по налогам и сборам и глава Комитета госконтроля
19.08.2021 14:37 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Защита финансово-экономических интересов страны. Доклад Президенту представили сегодня министр по налогам и сборам и глава Комитета госконтроля.
Усовершенствование налогового законодательства - главный вопрос
А вот так называемой компенсацией для плательщиков должна стать понятная и простая налоговая система. Из-за постоянных корректировок законодательства и изменения налоговых ставок, а они есть каждый год, предприятиям сложно приспособиться - отсюда ошибки, недоплаты и штрафы. Важно создать комфортные условия для плательщиков и максимально автоматизировать систему начисления и расчета налогов. Глава государства отдельно подчеркнул - никаких претензий к предпринимателям и бизнесменам, которые работают честно и по закону, не будет.
С июня в Беларуси за зарплату в конверте - уголовная ответственность до 12 лет
Еще один актуальный вопрос - борьба с теневыми заработками, речь - о зарплатах в конвертах. В таком случае - никаких поблажек быть не должно - это принципиальное требование президента. С июня в Беларуси введена уголовная ответственность за зарплаты в конвертах, неуплаченные налоги и уклонение от страховых взносов. Максимально суровое наказание - до 12 лет лишения свободы. На сегодняшний день заведено уже 21 такое дело.
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Защита финансово-экономических интересов страны. Доклад Президенту представили сегодня министр по налогам и сборам и глава Комитета госконтроля. Два ведомства,...
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