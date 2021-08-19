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Доклад Президенту Беларуси представили министр по налогам и сборам и глава Комитета госконтроля

19.08.2021 14:37 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Защита финансово-экономических интересов страны. Доклад Президенту представили сегодня министр по налогам и сборам и глава Комитета госконтроля.
Два ведомства, пусть и каждый в своем сегменте, контролируют дисциплину налоговых поступлений.  В этом вопросе Александр Лукашенко ориентирует на максимальную принципиальность и требовательность.


Усовершенствование налогового законодательства - главный вопрос 


А вот так называемой компенсацией для плательщиков должна стать понятная и простая налоговая система. Из-за постоянных корректировок законодательства и изменения налоговых ставок, а они есть каждый год, предприятиям сложно приспособиться - отсюда ошибки, недоплаты и штрафы. Важно создать комфортные условия для плательщиков и максимально автоматизировать систему начисления и расчета налогов. Глава государства отдельно подчеркнул - никаких претензий к предпринимателям и бизнесменам, которые работают честно и по закону, не будет.


С июня в Беларуси за зарплату в конверте - уголовная ответственность до 12 лет 


Еще один актуальный вопрос - борьба с теневыми заработками, речь - о зарплатах в конвертах. В таком случае - никаких поблажек быть не должно - это принципиальное требование президента. С июня в Беларуси введена уголовная ответственность за зарплаты в конвертах, неуплаченные налоги и уклонение от  страховых взносов. Максимально суровое наказание - до 12 лет лишения свободы. На сегодняшний день заведено уже 21 такое дело.

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Защита финансово-экономических интересов страны. Доклад Президенту представили сегодня министр по налогам и сборам и глава Комитета госконтроля. Два ведомства,...
 
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