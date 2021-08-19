Доклад Президенту Беларуси представили министр по налогам и сборам и глава Комитета госконтроля

Источник материала: БT

Защита финансово-экономических интересов страны. Доклад Президенту представили сегодня министр по налогам и сборам и глава Комитета госконтроля.

Два ведомства, пусть и каждый в своем сегменте, контролируют дисциплину налоговых поступлений. В этом вопросе Александр Лукашенко ориентирует на максимальную принципиальность и требовательность.







Усовершенствование налогового законодательства - главный вопрос





С июня в Беларуси за зарплату в конверте - уголовная ответственность до 12 лет

А вот так называемой компенсацией для плательщиков должна стать понятная и простая налоговая система. Из-за постоянных корректировок законодательства и изменения налоговых ставок, а они есть каждый год, предприятиям сложно приспособиться - отсюда ошибки, недоплаты и штрафы. Важно создать комфортные условия для плательщиков и максимально автоматизировать систему начисления и расчета налогов. Глава государства отдельно подчеркнул - никаких претензий к предпринимателям и бизнесменам, которые работают честно и по закону, не будет.Еще один актуальный вопрос - борьба с теневыми заработками, речь - о зарплатах в конвертах. В таком случае - никаких поблажек быть не должно - это принципиальное требование президента. С июня в Беларуси введена уголовная ответственность за зарплаты в конвертах, неуплаченные налоги и уклонение от страховых взносов. Максимально суровое наказание - до 12 лет лишения свободы. На сегодняшний день заведено уже 21 такое дело.