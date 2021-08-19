Источник материала: БелТА

19 августа, Чолпон-Ата /Корр. БЕЛТА/. Страны ЕАЭС намерены скоординированно принимать меры в области регулирования экспорта. Об этом заявил сегодня журналистам первый заместитель министра иностранных дел Беларуси Александр Гурьянов, передает корреспондент БЕЛТА.





На повестке сейчас в том числе вопросы функционирования нашего единого рынка. На прошлом заседании Евразийского межправсовета было принято решение постараться сблизить подходы по вопросам регулирования экспорта. Мы договорились и выделили ряд позиций, по которым целесообразно принимать единые подходы, чтобы, с одной стороны, гарантировать обеспечение внутреннего рынка в том числе продовольственными товарами в нужном количестве, с другой - контролировать вывоз сырья, материалов, которые необходимы для развития внутренней экономики ЕАЭС. Такой подход согласован, в ближайшей перспективе будем стараться скоординированно принимать меры по регулированию экспорта", - сказал Александр Гурьянов. сейчас в том числе вопросы функционирования нашего единого рынка. На прошлом заседании Евразийского межправсовета было принято решение постараться сблизить подходы по вопросам регулирования экспорта. Мы договорились и выделили ряд позиций, по которым целесообразно принимать единые подходы, чтобы, с одной стороны, гарантировать обеспечение внутреннего рынка в том числе продовольственными товарами в нужном количестве, с другой - контролировать вывоз сырья, материалов, которые необходимы для развития внутренней экономики ЕАЭС. Такой подход согласован, в ближайшей перспективе будем стараться скоординированно принимать меры по регулированию экспорта", - сказал Александр Гурьянов.





В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Страны ЕАЭС намерены скоординированно принимать меры в области регулирования экспорта - Гурьянов "На повестке сейчас в том числе вопросы функционирования нашего единого рынка. На прошлом заседании Евразийского межправсовета было принято решение постараться...

Также на заседании Евразийского межправсовета обсуждаются вопросы страхования. "Сегодня в каждой стране ЕАЭС есть свои институты страхования внешнеторговых операций. Мы договорились, что наши страховые общества будут сотрудничать. Наверное, выйдем на уровень, когда будет создана единая перестраховочная организация, которая будет помогать реализовывать внешнеторговые контракты экспортеров и импортеров стран ЕАЭС. То есть путем объединения финансовых и страховых услуг сможем оказывать более существенную поддержку внешней торговле", - отметил первый замминистра.-0-