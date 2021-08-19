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В сельхозфилиале Слуцкого сыродельного комбината уже готовят почву под будущий урожай зерновых

19.08.2021 16:39 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Хлебный рубеж в полтора миллиона тонн преодолели аграрии Минской области. Обмолотить остается около 10 % колосистой нивы. Вместе с тем аграрии начали и другие полевые работы. Так, в сельхозфилиале Слуцкого сыродельного комбината готовят почву под будущий урожай зерновых. Также идет сев озимого рапса: площади с этой культурой увеличат на 300 га. Связано это с хорошей урожайностью (в этом сезоне - 40 центнеров с гектара), а также с высокой рентабельностью масличных семян. 

Начали в хозяйстве и четвертый укос. Для травянистых кормов выращивают люцерну - она богата белком и витаминами. Всего планируют заготовить 50 тысяч тонн сенажа. Чтобы заложить такое количество питательной зеленой массы, понадобится пять укосов.


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Хлебный рубеж в полтора миллиона тонн преодолели аграрии Минской области. Обмолотить остается около 10 % колосистой нивы. Вместе с тем аграрии начали и другие...
 
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