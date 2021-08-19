Запуск БелАЭС откладывается: необходима замена оборудования

Запуск Белорусской АЭС откладывается по техническим причинам. На первом энергоблоке завершили ревизию оборудования и технологических систем и пришли к выводу, что оборудование необходимо заменить. Об этом говорится в телеграм-канале Минэнерго 19 августа.

Такие мероприятия были организованы, чтобы установить причины срабатывания автоматической системы защиты генератора 12 июля.

В сообщении сказано, что по результатам испытаний была выявлена «необходимость замены одного из элементов возбудителя турбогенератора».

Сообщается, что в данное время совместно со специалистами завода-изготовителя проводятся работы по замене, после чего пройдут дополнительные испытания и диагностика оборудования, и только после этого блок включат в сеть.

Напомним, 12 июля первый блок был отключен от сети автоматической защитой генератора. По данным Минэнерго, радиационная обстановка на станции и в зоне наблюдения не менялась.

16 июля министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич сообщал, что оборудование турбогенератора работало при температуре около 300 градусов по Цельсию и необходимо определенное время для его расхолаживания, чтобы специалисты могли приступить к выяснению причин срабатывания защиты и их устранению.

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Напомним, в ноябре 2020 года появилась информация о неисправностях на Белорусской АЭС. Через несколько дней после энергетического запуска станция прекратила выработку энергии, то есть остановилась. Затем трансформаторы заменили , и блок был снова включен в сеть.

Торжественный запуск Белорусской АЭС состоялся 7 ноября, открыл станцию Александр Лукашенко. Министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич сообщил, что белорусская энергосистема готова обеспечить поставки за рубеж по конкурентным ценам. Но, по его словам, станцию строили «для себя».

Польша и Литва договорились о прекращении торговли электроэнергией с Беларусью после запуска станции. Позже к ним подключилась и Латвия.

Страны-соседи очень беспокоятся за строительство и не намерены покупать электроэнергию, которую будет вырабатывать БелАЭС.

Так, в Литве готовы ввести самые жесткие меры для пресечения попыток попадания электроэнергии с белорусской атомной станции на рынок страны: там готовы лишать торговцев электроэнергией лицензий, если выяснится, что они импортируют в Литву электроэнергию из Беларуси после запуска здесь атомной станции.