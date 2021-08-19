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Запуск БелАЭС откладывается: необходима замена оборудования
19.08.2021 18:01 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Запуск Белорусской АЭС откладывается по техническим причинам. На первом энергоблоке завершили ревизию оборудования и технологических систем и пришли к выводу, что оборудование необходимо заменить. Об этом говорится в телеграм-канале Минэнерго 19 августа.
Такие мероприятия были организованы, чтобы установить причины срабатывания автоматической системы защиты генератора 12 июля.
В сообщении сказано, что по результатам испытаний была выявлена «необходимость замены одного из элементов возбудителя турбогенератора».
Сообщается, что в данное время совместно со специалистами завода-изготовителя проводятся работы по замене, после чего пройдут дополнительные испытания и диагностика оборудования, и только после этого блок включат в сеть.
Напомним, 12 июля первый блок был отключен от сети автоматической защитой генератора. По данным Минэнерго, радиационная обстановка на станции и в зоне наблюдения не менялась.
16 июля министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич сообщал, что оборудование турбогенератора работало при температуре около 300 градусов по Цельсию и необходимо определенное время для его расхолаживания, чтобы специалисты могли приступить к выяснению причин срабатывания защиты и их устранению.
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Запуск Белорусской АЭС откладывается по техническим причинам. На первом энергоблоке завершили ревизию оборудования и технологических систем и пришли к выводу,...
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