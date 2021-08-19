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В бюджет Бобруйска за 7 месяцев поступило почти Br170 млн

19.08.2021 18:47 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

19 августа, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В бюджет Бобруйска за семь месяцев поступило почти Br170 млн, сообщили БЕЛТА в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области.

"За семь месяцев текущего года в консолидированный бюджет Бобруйска поступило Br169,6 млн, из которых 24,3%, или Br41,2 млн, составляют доходы республиканского бюджета и 75,7%, или Br128,4 млн, - местного, - отметили в ведомстве. - Удельный вес платежей организаций в общей сумме поступлений за январь - июль составил 91%, или Br154,2 млн. Индивидуальными предпринимателями уплачено Br8,9 млн, или 5,2%, физлицами - Br6,5 млн, или 3,8%".

Основными бюджетообразующими источниками в этом периоде стали подоходный налог - 36,3%, НДС - 20,2%, налог на прибыль - 8,1%, акцизы - 8%, налог при упрощенной системе налогообложения - 5,9%.

По состоянию на 1 августа на учете в инспекции МНС по Бобруйску состоят более 53 тыс. плательщиков налогов (сборов, пошлин), в том числе почти 2,5 тыс. организаций, 5,5 тыс. индивидуальных предпринимателей и более 45,1 тыс. физлиц.

В первую пятерку плательщиков, которые внесли в январе - июле наибольший вклад в бюджет, вошли ЗАО "Бобруйский бровар", СООО "Оазис Груп", ОАО "Красный пищевик", ОАО "Бобруйский завод растительных масел", ОАО "БЗТДиА". Удельный вес поступивших от них платежей составил 26,6% в общих поступлениях в бюджет.-0-
 
Теги: Могилев
 
 
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